Будет ще один разговор Байдена с Зеленским? Кулеба назвал условие

Может быть новый раунд переговоров между президентами. Коллаж "Сегодня"

Между президент Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом может состояться еще один разговор в случае, если у него будут новые переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.

Он уверен, что количество и качество контактов между администрацией США и украинской властью, в частности между президентом Зеленским и президентом Байденом, увеличится и это будет регулярно.

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"Администрация США за нашей спиной с Путиным ничего решать не будет. Если будет следующий раунд разговора Байдена и Путина, то будет и следующий раунд разговора Байдена и Зеленского", – сказал Кулеба и добавил, что такая гарантия звучала во время двусторонних контактов на всех уровнях.

Переговоры по Украине