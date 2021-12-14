Буде ще одна розмова Байдена із Зеленським? Кулеба назвав умову

Може бути новий раунд переговорів між президентами. Колаж "Сьогодні"

Між президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Джо Байденом може відбутися ще одна розмова у разі, якщо у нього будуть нові переговори з Володимиром Путіним. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна.

Він упевнений, що кількість та якість контактів між адміністрацією США та українською владою, зокрема між президентом Зеленським та президентом Байденом, збільшиться і це буде регулярно.

Реклама

"Адміністрація США за нашою спиною з Путіним нічого не вирішуватиме. Якщо буде наступний раунд розмови Байдена та Путіна, то буде і наступний раунд розмови Байдена та Зеленського", – сказав Кулеба та додав, що така гарантія звучала під час двосторонніх контактів на всіх рівнях.

Переговори щодо України