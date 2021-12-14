Буде ще одна розмова Байдена із Зеленським? Кулеба назвав умову

Може бути новий раунд переговорів між президентами. Колаж "Сьогодні"
Між президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Джо Байденом може відбутися ще одна розмова у разі, якщо у нього будуть нові переговори з Володимиром Путіним. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна.
Він упевнений, що кількість та якість контактів між адміністрацією США та українською владою, зокрема між президентом Зеленським та президентом Байденом, збільшиться і це буде регулярно.
"Адміністрація США за нашою спиною з Путіним нічого не вирішуватиме. Якщо буде наступний раунд розмови Байдена та Путіна, то буде і наступний раунд розмови Байдена та Зеленського", – сказав Кулеба та додав, що така гарантія звучала під час двосторонніх контактів на всіх рівнях.
Переговори щодо України
- Президенти США та Росії по відеозв'язку говорили дві години про Україну. Путін вимагав не пускати Україну до НАТО, Байден – лякав страшними санкціями за вторгнення до України. Байден пригрозив, що РФ заплатить жахливу ціну у разі нападу на Україну.
- У Кремлі анонсували ще одні переговори Путіна та Байдена, які відбудуться після зустрічі представників США та Росії.
- "Президенти домовилися, що після того, як ось ці довірені представники попрацюють, їм потрібно буде ще раз переговорити, можливо, задіявши ось цей же відеоформат, він сподобався двом президентам. А очна зустріч – це справа майбутнього. Рано поки що про це говорити, рано", – сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
- Президент Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову 9 грудня. Український лідер, коментуючи підсумки розмови, озвучив нову обіцянку Путіна про Україну, яку той дав Байдену.