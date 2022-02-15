"Будет политическая катастрофа": как мир отреагировал на попытку признать "Л/ДНР"

Госдума нарушает международные нормы и законы / Коллаж "Сегодня"
Мировое сообщество оказалось не в восторге от инициативы полностью подконтрольного Кремлю парламента России инициировать признание независимости сепаратистских образований "Л/ДНР". И только президент РФ Владимир Путин считает, что раз этого хочет русский народ, этот вопрос может быть на повестке дня.
Редакция "Сегодня" собрала реакцию на голосование в Госдуме.
НАТО
"Если это произойдет, это снова будет вопиющим нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, поскольку нет сомнений, что Донецк и Луганск – это часть Украины в пределах международно признанных границ. Поэтому такое признание будет нарушением международного права", — заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе перед встречей министров обороны стран-членов Альянса.
Также генеральный секретарь Альянса отметил, что это станет нарушением Минских договоренностей: "Это усложнит нахождение политического решения на основе Минских договоренностей. НАТО и я поддерживаем усилия Франции и Германии в рамках "нормандского формата" по поиску политического решения... И признание этих двух территорий своего рода независимыми образованиями также полностью подорвет эти усилия и нарушит Минские договоренности".
ЕС
Во время совместной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем немецкий политик отметил: "Если Россия признает "ЛНР" и "ДНР", то это будет нарушением Минских соглашений, а их все должны придерживаться. Это будет политической катастрофой".
"ЕС решительно осуждает решение Государственной думы России обратиться к президенту Путину с призывом признать неподконтрольные правительству Украины районы Донецкой и Луганской областей независимыми образованиями. Это признание было бы явным нарушением Минских соглашений. Поддержка и приверженность ЕС независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ остается непоколебимой", – написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель-и-Фонтельес.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что произошедшее в Госдуме является открытой эскалацией с российской стороны. "Призыв Государственной думы России признать оккупированные территории Украины является открытой эскалацией. Одобрение со стороны Кремля должно быть встречено быстрыми и решительными санкциями", – написал Ландсбергис в твиттере.
США
"Голосование в Думе по "ЛНР/ДНР" сегодня является очередной одиозной попыткой нарушить суверенитет Украины и явным нарушением Минских соглашений, обязывающих подписантов реинтегрировать эти регионы. Мы – вместе с Украиной", – поддержало Киев посольство США в Украине.
Что произошло
- 15 февраля депутаты Госдумы поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР". Такое предложение инициировала еще в январе КПРФ. Российские коммунисты, которые обычно ничего в стране не решают, считают, что такая мера помогла бы защитить жителей самопровозглашенных республик от "геноцида".
- 14 февраля провластная "Единая Россия" предложила перед обращением к президенту провести консультации с МИДом. "Сам текст обращения один, но есть два способа его рассмотрения — напрямую президенту или согласовать с МИДом сначала", — пояснили в Госдуме.
- Признание Россией т.н. "Л/ДНР" будет означать сознательный выход России из Минских договоренностей. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.