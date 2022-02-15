"Буде політична катастрофа": як світ відреагував на спробу визнати "Л/ДНР"

Держдума порушує міжнародні норми та закони / Колаж "Сьогодні"

Світова спільнота виявилася не в захваті від ініціативи повністю підконтрольного Кремлю парламенту Росії ініціювати визнання незалежності сепаратистких утворень "Л/ДНР". І лише президент РФ Володимир Путін вважає, що якщо цього хоче російський народ, це питання може бути на порядку денному.

Редакція "Сьогодні" зібрала реакцію на голосування у Держдумі.

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НАТО

"Якщо це станеться, це знову буде кричущим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України, оскільки немає сумнівів, що Донецьк та Луганськ – це частина України в межах міжнародно визнаних кордонів. Тому таке визнання буде порушенням міжнародного права", – заявив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Також генеральний секретар Альянсу зазначив, що це стане порушенням Мінських домовленостей: "Це ускладнить перебування політичного рішення на основі Мінських домовленостей. НАТО і я підтримуємо зусилля Франції та Німеччини в рамках "нормандського формату" з пошуку політичного рішення... І визнання цих двох територій своєрідними незалежними утвореннями також повністю підірве ці зусилля та порушить Мінські домовленості".

ЄС

Під час спільної пресконференції президента РФ Володимира Путіна з канцлером Німеччини Олафом Шольцем німецький політик зазначив: "Якщо Росія визнає "ЛНР" та "ДНР", то це буде порушенням Мінських угод, а їх усі мають дотримуватись. Це буде політична катастрофа".

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"ЄС рішуче засуджує рішення Державної думи Росії звернутися до президента Путіна із закликом визнати непідконтрольні уряду України райони Донецької та Луганської областей незалежними утвореннями. Це визнання було б очевидним порушенням Мінських угод. Підтримка та відданість ЄС незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів залишається непохитною", — написав верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель-і-Фонтельєс.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що те, що сталося в Держдумі, є відкритою ескалацією з російської сторони. "Заклик Державної думи Росії визнати окуповані території України є відкритою ескалацією. Схвалення з боку Кремля має бути зустрінуте швидкими та рішучими санкціями", — написав Ландсбергіс у твітері.

США

"Голосування в Думі щодо "ЛНР/ДНР" сьогодні є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України та явним порушенням Мінських угод, які зобов'язують підписантів реінтегрувати ці регіони. Ми – разом з Україною", — підтримало Київ посольство США в Україні.

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