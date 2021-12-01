Так Зеленскому идти на второй срок? Украинцы дали ответ

Большинство украинцев не поддерживают выдвижение Зеленского на второй срок. Фото: коллаж "Сегодня"

Более 58% украинцев против того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский баллотировался на второй срок.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 26-29 ноября.

Реклама

Согласно исследованию, 58,2% респондентов не поддерживают выдвижение Зеленского, в то время как 34,3% – поддерживают.

Кроме того, увеличилось число тех, кто считает, что страна движется в неправильном направлении. В октябре таких было 61,7%, 26-29 ноября – 65,9%.

Реклама

Число уверенных, что страна движется в правильном направлении уменьшилось с 22,7% до 18,6%.

51,6% опрошенных не уверены, что Зеленский справится с ролью Верховного главнокомандующего в случае полномасштабной войны с РФ, уверены в силах президента лишь 35,9%

58,1% опрошенных не поддерживают введение военного положения в ответ на наращивание войск России у границ. Поддерживают такие меры лишь 32,8% опрошенных.

Реклама

Опрос проводился 26-29 ноября методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1203 респондента из всех регионов Украины. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,2%.

Второй срок Зеленского

26 ноября Зеленский на пресс-конференции сообщил, что пока не принял решение о том, будет ли баллотироваться на второй срок. При этом он добавил, что определится позднее, опираясь на мнение своей семьи и исходя из поддержки общества.

Тогда же президент рассказал, что правительство Украины прорабатывает вопрос возможности голосования на выборах онлайн.

Зеленский убедительно выиграл президентские выборы в Украине в апреле 2019 года, во втором туре он соперничал с действующим на тот период президентом Петром Порошенко. Во время избирательной кампании Зеленский заявлял, что идет лишь на один президентский срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.

Ранее мы сообщали, что украинцы назвали лучшего премьер-министра Украины.

Также напомним, рейтинг Зеленского рекордно упал, но президент остался в лидерах.