"Берите и стройте": Яценюк обратился к власти из-за "стены" на границе

Яценюк начал строить Стену и теперь ждет ее завершения. Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк призвал власть достроить проект "Стена" на границе, который он начал еще в 2014 году. Об этом он написал в Facebook.

Комментируя сегодняшнее заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского, который вознамерился достроить "Стену", политик отметил, что значительная часть проекта уже выполнена. Он считает это вопросом национальной безопасности.

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"Критикуя нынешнюю власть за непрофессионализм и неадекватные решения, в этом случае выражаю надежду, что, имея монобольшинство и получив в наследство не 108 тысяч гривен на казначейском счете, а несколько лет подряд растущую экономику на время смены власти – проект построения границы имеет ресурсы для реализации. Не нужно ничего придумывать. Берите проект, как это сделали уже несколько европейских стран, и стройте. Проект "Стена", или каким бы другим словом его ни назвали, – это вопрос безопасности страны, и он должен быть реализован", – сказал Яценюк.

Недавно Яценюк заявил, что половина границы Украины с Россией без ограждения. Он считает, что деньги на стену можно было взять из президентской программы "Большое строительство".

Также политик говорил, что спустя пять лет, как он ушел с должности премьер-министра, запланированное им обустройство границы до сих пор не завершено – работы выполнены лишь на 50%. Он назвал виновных в провале проекта "Стена".

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Украинская "Стена" на границе с Россией

Впервые в Украине заговорили о проекте "Стена" в сентябре 2014 года, когда российские оккупанты легко преодолели государственную границу в Луганской и Донецкой областях. Тогда премьер-министр Арсений Яценюк объяснил необходимость для Украины выделения необходимых средств и запуска такого проекта.

Украинский проект "Стена" предусматривает создание полностью контролируемой приграничной линии вдоль 1,5 тысячи километров государственной границы Черниговской, Харьковской и Сумской областей с Россией. Это будет два оборонных рубежа.

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Проект предусматривает установку современных "интеллектуальных" технических средств с видеонаблюдением, мультисенсорными и тепловизионными камерами. Также вдоль границы будет оборудовано 8 тыс. окопов для техники, два оборонных рубежа и около 4 тыс. блиндажей и другие инженерно-строительные сооружения.