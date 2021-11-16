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Половина границы Украины с Россией без ограждения – Яценюк

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
16 ноября, 00:16
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Яценюк считает, что деньги на стену можно было взять из президентской программы "Большое строительство"
Яценюк уверен, если бы он был дольше премьером, первая линия обороны была бы уже достроена / Коллаж "Сегодня"
Яценюк уверен, если бы он был дольше премьером, первая линия обороны была бы уже достроена / Коллаж "Сегодня"

Если бы сегодня был завершен проект "Стена", как планировал в 2014 году его инициатор премьер-министр Украины Арсений Яценюк, угроза внезапного вторжения со стороны России и Беларуси сегодня бы стояла не так остро.

Об этом заявил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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Границы нет

"В 2014 году я, как премьер-министр Украины заявил, что Украина наконец-то начнет строить госграницу, чего не было с первого дня украинской независимости. Россияне все время боролись с тем, чтобы мы строили государственную границу. Они отказывались даже от процедуры обозначения государственной границы. Понимая, что Украина, как независимая страна, должна оградиться от страны-агрессора, в 2014 году я заявил, что мы начинаем строить и в 2015 году уже был готов проект и началось строительство. Это – чрезвычайно сложная система первой линии обороны. Как только началась стадия строительства, началась невероятная кампания по дискредитации и лжи по поводу стены. Если бы я остался премьером, это было бы достроено... Сейчас все открыли глаза и говорят, что нужно срочно достроить стену, что планировалось сделать к концу этого года, но не завершили. Половина украинско-российской границы без ограждения – без высокоинтеллектуальной границы. И это при том, что необходимо было всего 2 млрд гривен", – отметил Яценюк в эфире телеканала "Украина 24".

По мнению политика, эти 2 млрд грн можно было бы без проблем взять из фонда президентского проекта "Большое строительство", где только на дороги было выделено 124 млрд гривен.

"Государственная пограничная служба есть, а государственной границы – нет", – закончил тему "Стены" ее автор.

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Принуждение Запада

По мнению Яценюка, угроза со стороны России, а теперь уже и Белоруси никуда не денется. Об этом свидетельствует все, что происходит сегодня на восточной границе ЕС.

"Видите, чего сегодня добились – Меркель сегодня позвонила непризнанному Лукашенко. Что это значит: создавайте проблемы Западу и будет результат. Им (Западу – Авт.) некуда будет деваться, они будут вас признавать, помогать. И это проблема наших западных друзей. С Путиным и подобными ему нельзя разговаривать кроме как языком силы и объединения. Это единственный разговор, который они знают", – отметил Яценюк в эфире телеканала "Украина 24"..

Ситуация на границе

  • 15 ноября на границе с Польшей началась стрельба при попытке нелегальных мигранты прорваться через польскую границу.
  • В ночь на 14 ноября также была попытка силового прорыва границы. Группа приблизительно из 100 человек на белорусской стороне повредила заграждение.
  • Вице-премьер Польши Петр Глинский предложил рассмотреть исключение России и Беларуси из международных организаций. По его словам, необходимо усилить давление на эти страны из-за миграционного кризиса в Европе.
  • В Польше, у границы с Беларусью, задержали сотрудников французской редакции российского телеканала Russia Today. Об рассказал представитель полиции Подляского воеводства Томаш Крупа.

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