Бербок пригрозила России санкциями из-за Украины: "Мы готовы заплатить высокую цену"

Бербок заверила, что агрессия РФ не останется без ответа / Фото: Коллаж: Сегодня

Запад готов ввести жесткие экономические санкции против России в случае ее вторжения в Украину, несмотря на возможные экономические потери.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на брифинге после переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.

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"Я хочу высказаться совершенно четко: мы сделаем все, чтобы предотвратить эскалацию. Мы запланировали ряд жестких мер в отношении России. Эти санкции беспрецедентны и скоординированы со всеми партнерами. Мы также готовы понести высокую экономическую цену, ведь речь идет о безопасности Украины", – заявила Бербок.

Кулеба назвал три "красные линии" для Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что ни Германия, ни Украина не стремятся к силовому решению конфликта и "сосредоточены на дипломатическом урегулировании нынешнего кризиса".

"Я проинформировал Анналену, что Украина имеет свои "красные линии" и Украина от них никогда ни при каких обстоятельствах не отступит. Среди этих "красных линий" первое – мы никогда не пойдем на уступки насчет территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ. Второе – мы не пойдем на прямой диалог с так называемыми "Донецкой и Луганской народными республиками". Это не предусмотрено Минскими договоренностями", – сообщил Кулеба.

Как отметил глава МИД, попытка установить диалог Украины с ОРДЛО – "это исключительно интерес Российской Федерации, чтобы избавиться от статуса стороны конфликта и превратить себя в посредника".

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"Третье – украинский народ всегда будет источником решений относительно внешней политики нашего государства, ее направлений. Никто нам не сможет навязать, куда двигаться", – сказал он.

Германия не требует от Украины уступок

Дмитрий Кулеба также сообщил, что Германия не склоняла Украину к уступкам из-за угрозы со стороны Российской Федерации.

"Сейчас в Украине очень популярен вопрос: принуждают ли иностранные гости украинские власти к каким-либо уступкам? Я совершенно ответственно заявляю, что ни сегодня во время встречи, ни перед этим Анналена не принуждала меня к каким-либо уступкам в вопросе урегулирования конфликта", – сказал Кулеба.

Угроза полномасштабной войны с Россией

В последнее время все чаще звучат заявления, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. Такое мнение основывается на том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

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В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетные комплексы; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются к границам Украины.

Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.