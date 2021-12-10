Белый дом после разговора Байдена и Зеленского: Никаких решений по Украине без Украины

Разговор президентов длился более 1,5 часа. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре заверил президента Украины Владимира Зеленского, что США привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины".

Об этом сообщает Белый дом.

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"Он (Джо Байден. – Ред.) подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины", – говорится в сообщении.

Лидеры призвали Россию снизить напряженность и согласились с тем, что дипломатия – лучший способ добиться значимого прогресса в разрешении конфликта.

"Президент Байден подчеркнул готовность Соединенных Штатов сотрудничать в поддержку мер по укреплению доверия для продвижения выполнения Минских соглашений, в поддержку "нормандского формата", – указывается в сообщении Белого дома.

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Как прошли переговоры