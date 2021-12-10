Белый дом после разговора Байдена и Зеленского: Никаких решений по Украине без Украины

Разговор президентов длился более 1,5 часа. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре заверил президента Украины Владимира Зеленского, что США привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины".
Об этом сообщает Белый дом.
"Он (Джо Байден. – Ред.) подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины", – говорится в сообщении.
Лидеры призвали Россию снизить напряженность и согласились с тем, что дипломатия – лучший способ добиться значимого прогресса в разрешении конфликта.
"Президент Байден подчеркнул готовность Соединенных Штатов сотрудничать в поддержку мер по укреплению доверия для продвижения выполнения Минских соглашений, в поддержку "нормандского формата", – указывается в сообщении Белого дома.
Как прошли переговоры
- Телефонные переговоры между президентом США Джозефом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским длились более 1,5 часа. Байден очень четко сказал, что любые решения относительно членства в Альянсе зависят исключительно от Украины.
- Кроме того, Байден подтвердил, что США предоставят всю необходимую помощь нашей стране для того, чтобы Украина имела все возможности дать любой отпор в любое время.
- Также президенты США и Украины обсуждали вопрос формата переговоров по Донбассу. Глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Соединенные Штаты приняли для себя четкое решение быть активным участником мирного процесса. Как это будет происходить, это будет зависеть от многих обстоятельств.