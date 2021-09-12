Байден видит Украину в НАТО – Зеленский о разговоре с президентом США

Зеленский надеется на результативный диалог с Байденом. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что Украина должна быть в НАТО, но отметил, что это не только его решение.

Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN.

По словам украинского президента, в ходе встречи он прямо спросил у Байдена о перспективах вступления Украины в Альянс и когда это может произойти.

"Насколько я помню, главная мысль его речи – а мы говорили минут 20 только про Альянс и членство Украины – он сказал: "Думаю, вы должны быть в НАТО, но это не только мое решение", – отметил Зеленский.

Он добавил, что подобную риторику слышит от американского президента не впервые. В то же время Зеленский подчеркнул, что, по его мнению, такая позиция не лучшая для укрепления влияния США.

"Конечно, многое зависит от мнения лидеров больших европейских стран. Но я знаю, и я сказал ему, "господин президент, с вашим решением наш путь в НАТО будет короче и понятнее". Я думаю, что сигнал от США для Европы очень значим", – уверен президент Украины.

Напомним, в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон министры обороны Украины и Соединенных Штатов подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Тем временем президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в ходе Крымской платформы, что Украина не может стать членом НАТО, пока не вернет все оккупированные территории.

Мы также писали, что после заявлений президента Эстонии Кирсти Кальюлайд о долгих перспективах вступления Украины в ЕС министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Брюссель к честному разговору, мол, дело не в реформах, а в политической неготовности Европейского Союза принимать Украину.