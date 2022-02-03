Байден рассказал, почему перебрасывает дополнительные войска в Европу

Байден отметил, что статья 5 договора НАТО о коллективной безопасности является "священным обязательством"/Коллаж: "Сегодня"
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден разъяснил, для чего было одобрено решение о переброске дополнительных американских военных в Европу.
Об этом сообщает корреспондентка CNN Кейтлан Коллинз в Twitter.
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По ее словам, Байден предупреждал Путина, что если Россия продолжит действовать агрессивно, США убедят партнеров по НАТО в своем присутствии в Восточной Европе.
"Байден сказал мне, что его решение о размещении войск полностью соответствует тому, что он говорил Путину с самого начала", — написала корреспондент телеканала CNN Кейтлан Коллинз в Twitter.
Американский президент добавил:
"Мы там и статья 5 (договора НАТО о коллективной безопасности — Ред.) является священным обязательством", — сказал Байден.
Угроза вторжения
- Россия продолжает стягивать войска к границам с Украиной, где уже собралось более 100 тысяч военных.
- СМИ опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- По прогнозам ряда экспертов, эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах, то есть после того, как закончатся XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.
- По данным телеканала CNN, Россия может начать боевые действия в Украине, введя войска под чужим флагом.
- Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ угрожала военными действиями в случае невыполнения своих требований.