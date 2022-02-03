Байден розповів, чому перекидає додаткові війська в Європу

Байден зауважив, що стаття 5 договору НАТО про колективну безпеку є "священним зобов'язанням"/Колаж: "Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден роз'яснив, для чого було схвалене рішення щодо перекидання додаткових американських військових до Європи.

Про це повідомляє кореспондентка CNN Кейтлан Коллінз у Twitter.

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За її словами, Байден попереджав Путіна, що якщо Росія продовжить діяти агресивно, то США переконають партнерів по НАТО у своїй присутності в Східній Європі.

"Байден сказав мені, що його рішення про розміщення військ повністю відповідає тому, що він говорив Путіну з самого початку", — написала кореспондент телеканалу CNN Кейтлан Коллінз у Twitter.

Американський президент додав:

"Ми там і стаття 5 (договору НАТО про колективну безпеку — Ред.) є священним зобов'язанням", — сказав Байден.

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