Байден розповів, чому перекидає додаткові війська в Європу

Байден зауважив, що стаття 5 договору НАТО про колективну безпеку є "священним зобов'язанням"/Колаж: "Сьогодні"
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден роз'яснив, для чого було схвалене рішення щодо перекидання додаткових американських військових до Європи.
Про це повідомляє кореспондентка CNN Кейтлан Коллінз у Twitter.
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За її словами, Байден попереджав Путіна, що якщо Росія продовжить діяти агресивно, то США переконають партнерів по НАТО у своїй присутності в Східній Європі.
"Байден сказав мені, що його рішення про розміщення військ повністю відповідає тому, що він говорив Путіну з самого початку", — написала кореспондент телеканалу CNN Кейтлан Коллінз у Twitter.
Американський президент додав:
"Ми там і стаття 5 (договору НАТО про колективну безпеку — Ред.) є священним зобов'язанням", — сказав Байден.
Загроза вторгнення
- Росія продовжує стягувати війська до кордонів з Україною, де вже зібралося понад 100 тисяч військових.
- ЗМІ опублікували карту місць дислокації російських військ.
- За прогнозами багатьох експертів, ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах, тобто після того, як закінчаться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.
- За даними телеканалу CNN, Росія може розпочати бойові дії в Україні, ввівши війська під чужим прапором.
- Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що РФ загрожувала воєнними діями у разі невиконання своїх вимог.