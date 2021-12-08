Байден предложил Путину два варианта по Украине

Байден дал понять Путину, что его ждет за агрессию. Коллаж "Сегодня"

Президенты США Джо Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным предложил два варианта по Украине: или жесткие санкции и прочие последствия в случае вторжения России, или прекратить агрессию и выполнить Минские соглашения.

Об этом рассказал на брифинге советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

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Байден пригрозил мощными санкциями

По его словам, главной темой переговоров стал украинский вопрос. Байден заявил Путину о поддержке территориальной целостности и независимости Украины.

"Он прямо сказал президенту Путину, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты и наши европейские союзники ответят жесткими экономическими мерами. Мы предоставим украинцам дополнительную оборонительную технику сверх того, что мы уже предоставляем. И мы укрепим наших союзников по НАТО на восточном фланге дополнительными средствами в ответ на такую ​​эскалацию … Мы все еще не верим, что президент Путин принял решение (напасть на Украину. – Ред.). Байден очень четко обозначил последствия, если он решит напасть", – сказал Салливан.

США предлагают России мирный вариант

Американский лидер также сказал Путину, что есть еще один вариант по Украине, вместо военного – деэскалация и дипломатия.

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"США готовы поддержать усилия по продвижению Минских соглашений и "нормандского формата". Это может включать в себя прекращение огня и меры укрепления доверия, которые помогут продвинуть этот процесс вперед", – сказал советник Байдена.

США отправят войска к границам России?

На вопрос журналиста, отправят ли американские войска на крайний фланг НАТО, он ответил, что в странах Балтии и так есть американские подразделения, а также регулярно проводятся учения в Польше и Румынии.

"Присутствие американских военнослужащих на ротации в этих странах не является чем-то новым. Вопрос здесь не в этом, собираются ли США отправить американских военнослужащих на территорию наших союзников по НАТО, мы делаем это как само собой разумеющееся", – сказал Салливан.

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Что в итоге? Договорились договариваться дальше

Салливан отметил, что по итогам переговоров президенты договорились, что Вашингтон и Москва подробно рассмотрят вопросы, которые обсуждались. США и европейские союзники будут работать вместе, чтобы взаимодействие с Россией в будущем вовлекало и тесно координировалось с НАТО.

"В предстоящие дни предстоит много работы. По мере того, как мы используем дипломатические каналы, мы также будем готовиться ко всем непредвиденным обстоятельствам, в том числе путем подготовки конкретных ответов на эскалацию в России, если они потребуются – конкретных, надежных и четких ответов", – подчеркнул он.

США – Россия – Украина