Где снимки? У Байдена кое-что скрыли от журналистов на переговорах с Путиным

Журналисты жалуются, что до сих пор у них нет фото со встречи президентов / Фото: Коллаж: Сегодня
Журналист NBC News Майк Мемоли в Twitter пожаловался на неповоротливость пресс-службы Джо Байдена из-за отсутствия фотографий, сделанных в Белом доме.
"Мы до сих пор не видели фото разговора Байдена – Путина из Белого дома", – написал он в сообщении.
В ответ на это пользователи начали активно комментировать его сообщение:
"И в чем тут проблема? Я не вижу ни одной. Терпение, молодой человек, подождите немного. Как вы думаете, они что-то скрывают?"
"Вам платят за ожидание... в чем проблема?"
"А если не сразу видно фото, значит ли это, что этого не было?"
Пока единственное опубликованное фото Байдена со встречи сделано из кабинета Путина – с титром "предварительная настройка 1".
И даже The New York Times вынуждена пересказывать кадры Кремля: "Приветствую, мистер президент!" – сказал мистер Путин в начале звонка...
Президенты России и США проводят переговоры
Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин уже более полутора часов проводят переговоры в режиме видеоконференции. Для этого впервые использована защищенная линия видеосвязи, которая давно была создана для контактов лидеров двух стран.
- Стороны обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки. Среди них — стратегическая стабильность, взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса, а также урегулирование региональных конфликтов.
- Будут затронуты темы, которые имеют "решающее значение для национальной безопасности Америки".
- Помимо военной активности России на границе с Украиной, будут заронуты вопросы, касающиеся кибербезопасности и двусторонних отношений.