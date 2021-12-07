Де знімки? У Байдена дещо приховали від журналістів на переговорах з Путіним

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Журналіст NBC News Майк Мемолі в Twitter поскаржився на неповороткість пресслужби Джо Байдена через відсутність фотографій, зроблених у Білому домі.

"Ми досі не бачили фото розмови Байдена – Путіна з Білого дому", – написав він у повідомленні.

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У відповідь користувачі почали активно коментувати його повідомлення:

"І в чому тут проблема? Я не бачу жодної. Терпіння, молодий чоловіче, зачекайте трохи. Як ви думаєте, вони щось приховують?"

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"Вам платять за очікування... у чому проблема?"

"А якщо не відразу видно фото, чи це означає, що цього не було?"

Поки що єдине опубліковане фото Байдена із зустрічі зроблене з кабінету Путіна – з титром "попереднє налаштування 1".

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І навіть The New York Times змушена переказувати кадри Кремля: "Вітаю, містере президенте!" – сказав містер Путін на початку дзвінка...

Президенти Росії та США проводять переговори

Президент США Джо Байден та російський лідер Володимир Путін вже понад півтори години проводять переговори у режимі відеоконференції. Для цього вперше використано захищену лінію відеозв'язку, яка давно була створена для контактів лідерів двох країн.