Аваков четко ответил, будет ли создавать партию с Разумковым

Союза Аваков-Разумков - не будет. Коллаж "Сегодня"
Экс-глава МВД Арсен Аваков опроверг слухи о намерении создать партию совместно с нардепом Дмитрием Разумковым.
Соответствующее видеообращение он опубликовал в Telegram.
По его словам, это все фейки из Офиса президента.
"Нет, неправда. Но мне известно, что после испуга в Офисе президента состоялось рабочее совещание – длинное, мощное и содержательное – и принято решение контратаковать такого рода фейками. Еще раз повторяю – я не собираюсь делать никакого совместного политического проекта с Дмитрием Разумковым – ни я, ни Яценюк", – сказал Аваков.
Экс-министр пожелал удачи на политическом поприще Разумкову, Юлии Тимошенко, Владимиру Гройсману и другим, с кем его сватали в одну партию.
"А придумщикам из Офиса президента я хочу пожелать вспомнить экранизацию романа "Дюна" – страх убивает разум. Не бойтесь", – резюмировал Аваков.
Аваков и партия Разумкова
- 1 ноября Разумков заявил, что намерен создать свою партию, чтобы выполнить обещания, данные людям и не выполненные партией "Слуга народа", а также намекнул, что может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента 2024 года.
- Бывший генпрокурор Юрий Луценко рассказывал, с кем ведет переговоры Разумков.
- Недавно Разумков заявил, что не звал в свой новый политический проект журналиста Дмитрия Гордона и известного доктора Евгения Комаровского.
- Также он передал "привет" Авакову, к которому сватали Разумкова.