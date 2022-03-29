Арсений Яценюк: Русские лгут и пытаются отвлечь внимание переговорами

Арсений Яценюк считает, что Россия пытается отвлечь внимание переговорами. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк заявил, что русские лгут и используют переговоры, чтобы попытаться отвлечь внимание и выкупить время. По его словам, это попытка протестировать ситуацию внутри России и вообще в мире.

Об этом Яценюк написал в своем Telegram-канале.

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Бывший премьер-министр поддержал усилия украинской власти, чтобы победить в войне, вернуть Донецк, Луганск и Крым. Все средства и методы, которые будут применять украинские власти для победы, в рамках международного права – Яценюк назвал приемлемыми и правильными.

"Что касается российской стороны. Неужели кто-то считает, что напавшая на Украину Россия выступает против НАТО, не дает возможности Украине стать членом Альянса и ЕС, подпишется под договором, который сильнее статьи 5 Вашингтонского договора? В котором будут участвовать все страны-члены НАТО. Исходя из положения о нападении на одну страну-члена НАТО. Например, нападение на Украину, где будут войска какой-либо из стран-членов Альянса, может косвенно расцениваться как нападение на эту страну. Неужели Россия с этим согласится?" – написал экс-премьер-министр.

Яценюк добавил, что русские лгут во всем, как и в том, что они решили деэскалировать Киев и Чернигов.

"Это не они решили деэскалировать. Они просто жестко проиграли эти направления. У них нет сил и средств", – подытожил он.

Путин решил воевать против всего свободного мира – Арсений Яценюк

"Путин решил воевать против всего свободного мира, против демократических стран, против Украины, против НАТО, против Большой семерки, ЕС – всех, кто уважает человеческие права и свободы. Украина – на переднем крае этой войны", – подчеркнул премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, глава Киевского форума безопасности во время онлайн-дискуссии КБФ.

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Он подчеркнул, что больше всего сейчас Украине необходимы поставки оружия: противотанкового, противоракетного, противокорабельного:

"Мы нуждаемся в дополнительных вооружениях и боеприпасах для украинских бойцов, мужчин и женщин в форме, которые так мужественно борются с врагом. Они заслуживают величайшего мирового уважения".

Арсений Яценюк также отметил необходимость введения вторичных санкций против РФ, "чтобы не позволить России избежать тех санкций, которые уже были наложены".

"Мы должны отрезать Россию от главных финансовых источников, фактически финансирующих российскую армию. Речь идет об энергетике. Должно быть введено энергетическое эмбарго. Мы понимаем все проблемы и сложности, связанные с эмбарго газа для определенных европейских стран. США, Канада и Великобритания уже ввели эмбарго на энергетический сектор России. Мы обращаемся к нашим европейским партнерам сделать то же самое. Давно пора принять это решение", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул необходимость финансовой поддержки для Украины, напомнив, что на сегодняшний день половина украинцев потеряли работу.

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"Для всего мира очень важно увидеть мощное и объединенное НАТО. Западный мир гораздо сильнее, чем любой диктаторский режим в мире. И мы доказываем это и должны доказывать это и дальше", – подчеркнул он.

Он также напомнил, что более 4 миллионов украинцев уже покинули Украину, а 10 миллионов – внутренне перемещены:

"Мы обращаемся к вам помочь тем, кто больше в этом нуждается, тем, кто покинул Украину".

"Придет время, и они вернутся в Украину, в свободную, объединенную, европейскую Украину. Потому что мы победим в этой войне. Путин никогда не сможет победить", – сказал он.

"Наша борьба – это борьба за свободу. Это наша общая задача. И я уверен, что мы победим", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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