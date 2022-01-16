Ареста не будет? Порошенко сделал заявление о планах Зеленского

Петр Порошенко (слева) и Владимир Зеленский (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что не видит оснований для своего задержания. Возможный завтрашний арест политик отрицает.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Украинском доме в Варшаве.
"Не потому, что я такой неприкосновенный, но ноль оснований для этого. Уверен, что Зеленский не сделает этого – не выстрелит себе в ногу. Нет оснований (для задержания. – Ред.), поэтому нечего комментировать", – сказал Порошенко.
Также политик добавил, что, задержав его, действующий президент навредит себе.
"Я считаю, что господин Зеленский нанесет себе вред, если при сложившихся обстоятельствах прибегнет к таким мерам", — сказал Порошенко.
Напомним, в понедельник, 17 января, Порошенко вернется в Киев из зарубежной командировки, его могут задержать правоохранители. В Офисе генпрокурора уже подписали ходатайство об аресте, а Печерский суд столицы разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения. В свою очередь Порошенко заявил, что сам приедет в суд и встретится с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
Подозрение пятому президенту
- Порошенко подозревают в государственной измене и содействии террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".
- 29 декабря в партии Порошенко прошли обыски. Руководитель центрального штаба ЕС Александр Турчинов рассказал, что и у кого искали силовики.
- Кроме того, 6 января Печерский суд Киева наложил арест на все имущество и активы председателя партии "Европейская солидарность" и пятого главы государства Петра Порошенко.
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