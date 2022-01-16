Ареста не будет? Порошенко сделал заявление о планах Зеленского

Петр Порошенко (слева) и Владимир Зеленский (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что не видит оснований для своего задержания. Возможный завтрашний арест политик отрицает.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Украинском доме в Варшаве.

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"Не потому, что я такой неприкосновенный, но ноль оснований для этого. Уверен, что Зеленский не сделает этого – не выстрелит себе в ногу. Нет оснований (для задержания. – Ред.), поэтому нечего комментировать", – сказал Порошенко.

Также политик добавил, что, задержав его, действующий президент навредит себе.

"Я считаю, что господин Зеленский нанесет себе вред, если при сложившихся обстоятельствах прибегнет к таким мерам", — сказал Порошенко.

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Напомним, в понедельник, 17 января, Порошенко вернется в Киев из зарубежной командировки, его могут задержать правоохранители. В Офисе генпрокурора уже подписали ходатайство об аресте, а Печерский суд столицы разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения. В свою очередь Порошенко заявил, что сам приедет в суд и встретится с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Подозрение пятому президенту