Арахамия объяснил, почему Зеленский сказал неправду о спецоперации с "вагнеровцами"

Арахамия рассказал, почему Зеленский не мог говорить правду / Коллаж "Сегодня"
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский ранее отрицал существование спецоперации по задержанию "вагнеровцев" из-за подписанных секретных документов.
Об этом он сказал в эфире "Ток-шоу №1 с Василием Головановым" на телеканале "Украина 24".
Оправдание
"За эти несколько лет ГУРМО провело несколько сотен операций. К примеру, если я в курсе по своей должности, а вы меня спросите официально: "Давид Георгиевич, вы знали о такой-то операции?". Я вам скажу: "Нет, такой спецоперации не существует". Это моя работа. Я подписал для этого кучу документов – никаких деталей о спецоперации, никакого распространения данных и так далее. Это уголовная ответственность. Потому я буду говорить, что такого не было. Это нормально", – заявил руководитель фракции "Слуги народа".
Кроме того, Давид Арахамия привел пример Соединенных Штатов Америки.
"И в Америке, например, ликвидировали какого-нибудь боевика. Вы спросите: вы знаете о такой операции? Они скажут, что такой операции не было", – сказал он.
В то же время Давид Арахамия не смог объяснить, почему Владимир Зеленский заявлял, что спецоперация по "вагнеровцам" – это дело иностранных стран, а представители Временной следственной комиссии, напротив, отрицали их причастность к планам украинской разведки.
Народный депутат сказал, что располагает большей информацией, но не может ее озвучить из-за все той же секретности.
Ситуация с Банковой
- В октябре Зеленский заявил, что не имеет отношения к срыву спецоперации по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер". Об этом он рассказал на пресс-конференции в Трускавце.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что все расследование Bellingcat основывается только на информации нескольких отставников разведки и спецслужб Украины, без каких-либо подтверждений из официальных источников.
- Bellingcat раскрыли роль Банковой в срыве спецоперации по "вагнеровцам".
- Причиной срыва операции могла стать неприязнь между руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Василием Бурбой и представителями Офиса президента. Так считают расследователи из Bellingcat.