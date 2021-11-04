"Ампутирует Донбасс!" – на росТВ запаниковали из-за нового министра обороны Резникова

И с Резниковым Москве не угодили.../Коллаж "Сегодня"
Как ожидалось, и Алексей Резников на посту министра обороны Украины не подходит Кремлю. Еще до голосования в Верховной Раде известная российская пропагандистска Ольга Скабеева заявила, что "русофоб Резников" пришел уничтожать мирное население.
Об этом на полном серьезе Скабеева заявила в свой программе на телеканале "Россия 1".
Новый ужас России
"Еще одно доказательство, что Зеленский собирается начать уничтожение мирного населения – русофоб Резников вот-вот станет министром обороны Украины, его кандидатуру уже поддержала партия Зеленского. Отвечая за реинтеграцию Донбасса, нацист Резников называл регион "раковой опухолью", предлагал регион ампутировать", – заявила пропагандистка на многомиллионную аудиторию.
В этой же программе она попугала россиян лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошем, который стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Это сообщение подавалось под заявление "срочная новость, и довольно ужасная".
Заявления Резникова
- В марте, будучи министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Алексей Резников говорил, что на разминирование Донбасса понадобится около 25-30 лет.
- Свой взгляд у Резникова есть на формулу обмена пленных между Украиной и боевиками.
- В газовом споре через Стокгольмский арбитраж Резников считает, что победила Украина и у России шансов не платить "неустойку" нет.