"Ампутує Донбас!" – на росТБ запанікували через нового міністра оборони Резнікова

І з Резніковим Москві не догодили.../Колаж "Сьогодні"

Як очікувалося, і Олексій Резніков на посаді міністра оборони України не підходить Кремлю. Ще до голосування у Верховній Раді відома російська пропагандистська Ольга Скабєєва заявила, що "русофоб Резніков" прийшов знищувати мирне населення.

Про це на повному серйозі Скабєєва заявила у своїй програмі на телеканалі "Росія 1".

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Новий жах Росії

"Ще один доказ, що Зеленський збирається розпочати знищення мирного населення – русофоб Резніков ось-ось стане міністром оборони України, його кандидатуру підтримала партія Зеленського. Відповідаючи за реінтеграцію Донбасу, нацист Резніков називав регіон "раковою пухлиною", пропонував регіон ампутувати", – заявила пропагандистка на багатомільйонну аудиторію.

У цій же програмі вона налякала росіян лідером "Правого сектору" Дмитром Ярошем, який став радником головнокомандувача Збройних сил України. Це повідомлення подавалося під заяву "термінова новина, і досить жахлива".

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