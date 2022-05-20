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Зеленский стал самым влиятельным человеком по версии "Time", Маск — на втором месте

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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20 мая, 01:59
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Он набрал более 3,3 миллионов голосов
Зеленский перегнал Маска в рейтинге самых влиятельных людей/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский перегнал Маска в рейтинге самых влиятельных людей/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии журнала Time. За него отдали больше голосов читатели авторитетного американского издания.

Об этом говорится на сайте издания Time.

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Глава государства набрал более 3,3 миллиона голосов и занял первое место с 5% голосов. На втором месте – генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск с 3,5% голосов.

"Когда в феврале российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, Зеленский, комик, не имевший политического опыта до избрания президентом Украины в 2019 году, вышел на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины", — пишет издание.

Буш назвал Зеленского "Уинстоном Черчиллем нашего времени"

43-й президент США Джордж Буш назвал президента Украины Владимира Зеленского "Уинстоном Черчиллем нашего времени".

"Я имел честь поговорить несколько минут с президентом Зеленским – Уинстоном Черчиллем нашего времени – сегодня утром. Я поблагодарил президента за его лидерство, его пример и его преданность свободе, и я поприветствовал мужество украинского народа. Президент Зеленский заверил меня, что они не пошатнутся в своей борьбе против путинского варварства и бандитизма. Американцы вдохновляются их силой духа и стойкостью. Мы продолжим поддерживать украинцев, защищающих свою свободу", — написал Буш в Instagram.

В свою очередь Зеленский сказал, что "американцы откровенные, открытые люди" и что у украинцев и американцев общие ценности. Глава государства пригласил Буша посетить Украину в удобное для него время.

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