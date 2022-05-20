Зеленский стал самым влиятельным человеком по версии "Time", Маск — на втором месте

Он набрал более 3,3 миллионов голосов

Зеленский перегнал Маска в рейтинге самых влиятельных людей/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии журнала Time. За него отдали больше голосов читатели авторитетного американского издания.

Об этом говорится на сайте издания Time.

Реклама

Подробности

Глава государства набрал более 3,3 миллиона голосов и занял первое место с 5% голосов. На втором месте – генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск с 3,5% голосов.

"Когда в феврале российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, Зеленский, комик, не имевший политического опыта до избрания президентом Украины в 2019 году, вышел на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины", — пишет издание.

Буш назвал Зеленского "Уинстоном Черчиллем нашего времени"

43-й президент США Джордж Буш назвал президента Украины Владимира Зеленского "Уинстоном Черчиллем нашего времени".

"Я имел честь поговорить несколько минут с президентом Зеленским – Уинстоном Черчиллем нашего времени – сегодня утром. Я поблагодарил президента за его лидерство, его пример и его преданность свободе, и я поприветствовал мужество украинского народа. Президент Зеленский заверил меня, что они не пошатнутся в своей борьбе против путинского варварства и бандитизма. Американцы вдохновляются их силой духа и стойкостью. Мы продолжим поддерживать украинцев, защищающих свою свободу", — написал Буш в Instagram.

В свою очередь Зеленский сказал, что "американцы откровенные, открытые люди" и что у украинцев и американцев общие ценности. Глава государства пригласил Буша посетить Украину в удобное для него время.

Реклама

Читайте также