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Во время расстрелов на Майдане Янукович 11 раз созванивался с Путиным

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
17 ноября, 17:45
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Следователи разобрали 1019 эпизодов дела, охватывающих период с 18 по 20 февраля 2014 года
Путин советовал Януковичу, как успокоить протесты? Коллаж "Сегодня"
Путин советовал Януковичу, как успокоить протесты? Коллаж "Сегодня"

Правоохранители завершили расследование по делу о разгоне Евромайдана и убийствах активистов, которое передадут в суд. Заместитель начальника Департамента по "делам Майдана" Денис Иванов сообщил подробности, как тогдашний президент Виктор Янукович в 2014 году в самую горячую фазу противостояний "консультировался" с Кремлем.

Об этом он говорил на брифинге.

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По его словам, следователи разобрали 1019 эпизодов дела, охватывающих период с 18 по 20 февраля 2014 года, когда силовики начали стрелять боевыми патронами в протестующих. Тогда руководство страны было на активной связи с Москвой.

"В этот период руководители правоохранительных органов и бывший президент Янукович по специальной правительственной связи соединялся с высшим руководством Российской Федерации и руководителями ее правоохранительных органов. В частности, Янукович совершил 11 соединений с президентом России Путиным", – сказал Иванов.

Не сидели сложа руки и соратники Януковича. Так, на тот момент глава МВД Александр Захарченко 12 раз созванивался с тогдашним министром внутренних дел РФ, а глава СБУ Александр Якименко – три раза с тогдашним директором ФСБ.

"Все эти обстоятельства свидетельствуют, во-первых, о том, что эти соединения происходили в активную фазу применения физического насилия, специальных средств и огнестрельного оружия к митингующим. Во-вторых, о том, что все эти лица были осведомлены о применении подчиненными работниками спецсредств, огнестрельного оружия и физического насилия. В-третьих, в совокупности с другими сведениями эти данные свидетельствуют о том, что они отдавали устные указания на применение тех или иных мер к протестующим", – подчеркнул прокурор.

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"Дело Майдана"

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