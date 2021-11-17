Расследование шло 8 лет. Януковича ждет новый суд

В ходе расследования было собрано более 1,5 тысяч томов доказательств

Правоохранители завершили расследование по факту кровавых событий в Киеве 18-20 февраля 2014 года. / Фото: Коллаж: Сегодня

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении беглого президента Украины Виктора Януковича и его окружения по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Поскольку фигуранты с 2014 скрываются за пределами Украины, досудебное расследование прошло по заочной процедуре. Стороне защиты уже предоставили доступ материалам. После ознакомления обвинительный акт направят в суд.

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Расследование уголовного производства по преступной группе Януковича длилось 8 лет.

В состав преступной группы чиновников входили:

экс-глава СБУ Александр Якименко,

экс-министр внутренних дел Александр Захарченко,

бывший руководитель ГУ МВД Украины в Киеве Валерий Мазан и его заместители, бывший командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк,

экс-министр обороны Павел Лебедев и командир киевского полка милиции особого назначения "Беркут" с превышением власти организовали силовое подавление протестных акций.

Членам преступной группы Януковича инкриминируют применение работниками правоохранительных органов и военнослужащими физического насилия, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов.

"Превышая служебные полномочия и без законных оснований они организовали применение сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими ВСУ физического насилия, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов", – говорится в сообщении.

Речь идет о силовом разгоне уличного шествия в Верховную Раду, который был организован ими 18 февраля 2014 года

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"Кроме того, в этот же день был организован штурм Майдана под видом "антитеррористической операции". А утром 20 февраля – расстрел митингующих сотрудниками "черной роты" Беркута и вооружения "титушек" огнестрельным оружием", – отмечается в сообщении.

Такие действия бывшего президента и экс-руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к смерти 67 гражданских лиц.

В результате действий чиновников, всего пострадали 887 гражданских лиц и 132 правоохранителя.

"Суды" Януковича