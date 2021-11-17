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Расследование шло 8 лет. Януковича ждет новый суд

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
17 ноября, 14:54
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В ходе расследования было собрано более 1,5 тысяч томов доказательств
Правоохранители завершили расследование по факту кровавых событий в Киеве 18-20 февраля 2014 года.
Правоохранители завершили расследование по факту кровавых событий в Киеве 18-20 февраля 2014 года. / Фото: Коллаж: Сегодня

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении беглого президента Украины Виктора Януковича и его окружения по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Поскольку фигуранты с 2014 скрываются за пределами Украины, досудебное расследование прошло по заочной процедуре. Стороне защиты уже предоставили доступ материалам. После ознакомления обвинительный акт направят в суд.

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Расследование уголовного производства по преступной группе Януковича длилось 8 лет.

В состав преступной группы чиновников входили:

  • экс-глава СБУ Александр Якименко,
  • экс-министр внутренних дел Александр Захарченко,
  • бывший руководитель ГУ МВД Украины в Киеве Валерий Мазан и его заместители, бывший командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк,
  • экс-министр обороны Павел Лебедев и командир киевского полка милиции особого назначения "Беркут" с превышением власти организовали силовое подавление протестных акций.
  • Членам преступной группы Януковича инкриминируют применение работниками правоохранительных органов и военнослужащими физического насилия, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов.

"Превышая служебные полномочия и без законных оснований они организовали применение сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими ВСУ физического насилия, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов", – говорится в сообщении.

Речь идет о силовом разгоне уличного шествия в Верховную Раду, который был организован ими 18 февраля 2014 года

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"Кроме того, в этот же день был организован штурм Майдана под видом "антитеррористической операции". А утром 20 февраля – расстрел митингующих сотрудниками "черной роты" Беркута и вооружения "титушек" огнестрельным оружием", – отмечается в сообщении.

Такие действия бывшего президента и экс-руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к смерти 67 гражданских лиц.

В результате действий чиновников, всего пострадали 887 гражданских лиц и 132 правоохранителя.

"Суды" Януковича

  • 7 октября Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу, скрывающемуся сейчас в России. Его заочно арестовали по делу о захвате земель под резиденцией "Межигорье".
  • 25 августа 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего обладателя государственной резиденции "Межигорье" и его сына.
  • Януковичи подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу, ущерб, нанесенный государству при этом, превышает 500 млн грн.
  • Данное решение ВАКС позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые уже 7 лет скрываются в России.
  • Ранее НАБУ и САП обратились в ВАКС с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктору Януковичу и его сыну Александру, которые "являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением".

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