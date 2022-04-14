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В Верховной Раде приостановили деятельность фракции ОПЗЖ

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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14 апреля, 17:31
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Такое решение принял Совет нацбезопасности и обороны
Деятельность ОПЗЖ в ВР приостановили. Фото: УНИАН, коллаж "Сегодня"
Деятельность ОПЗЖ в ВР приостановили. Фото: УНИАН, коллаж "Сегодня"

Деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной Раде приостановили.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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Как стало известно, такое решение принял Совет нацбезопасности и обороны.

Также отмечается, что из фракции ОПЗЖ вышли Дмитрий Исаенко и Анатолий Бурмич. Ранее фракцию покинули девять нардепов, а Илью Киву, которого подозревают в госизмене, лишили мандата.

Ситуация с ОПЗЖ

  • 8 апреля Госбюро расследований Украины разоблачило помощников народных депутатов действующего созыва от партии ОПЗЖ в причастности к коллаборационной деятельности. Они занимались координацией распространения фейков о ситуации в нашей стране.
  • 1 апреля Мариупольский горсовет на внеочередной сессии местного совета вынужден был приостановить полномочия депутатов ОПЗЖ и партии "Шария" на период военного положения с тем, чтобы они не приняли от России предложения сдать власть в городе.
  • 30 марта депутат горсовета временно оккупированного Изюма от ОПЗЖ Анатолий Фомичевский помог российским войскам захватить город, показав им незащищенную дорогу.
  • 15 марта народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива написал заявление о сложении депутатского мандата. И еще депутаты Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман и Вадим Столар написали заявление о своем выходе из депутатской фракции ОПЗЖ.
  • Перед этим Киве было сообщено о подозрении в госизмене и публичных призывах к изменению границ территории Украины.
  • Их лидер Виктор Медведчук обвиняется в передаче спецслужбам РФ сведений, содержащих гостайну (в 2020 году политик якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии) и в антиукраинской деятельности (кума Владимира Путина подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

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