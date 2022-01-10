Третья весна Зеленского: стоит ли еще надеяться на посадки топ-коррупционеров в 2022 году

Готовы ли антикоррупционные органы выполнить долгожданное обещание президента

Эксперты поделились мыслями о ходе борьбы с коррупцией в 2022-м году / Коллаж "Сегодня"

"Весна придет — сажать будем". Таков был один из лозунгов избирательной кампании тогда еще кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Булаву власти глава государства держит в руках уже третий год, но тема борьбы с коррупцией до сих пор одна из самых неоднозначных. Успехи и перспективы наказаний взяточников высшего уровня сайт "Сегодня" обсудил с экспертами.

Система антикоррупционных органов

Задание бороться с любителями нагреть руки в Украине отведено специальным органам. К ним относятся:

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ)

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)

Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Последний можно назвать завершающим штрихом в этой пирамиде, поскольку именно ВАКС рассматривает дела казнокрадов и оглашает о тех самых обещанных посадках. Все не так феерично, как рисовалось в предвыборных обещаниях, но стоит признать, что процесс запущен.

По информацииглавы ВАКС Елены Танасевич, с момента создания в сентябре 2019-го года и по декабрь 2021-го, ВАКС вынес 56 приговоров. По девяти делам из общего количества приговоры были оправдательные. По оставшемся 47 делам к реальной мере наказания в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет ВАКС приговорил 33 человека.

Но эффективности системы не следует мерять в сроках. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сказала руководитель Междисциплинарного научно-образовательного центра противодействия коррупции в Украине (ACREC) Оксана Нестеренко:

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"Чтобы были системные реформы, к которым мы и движемся, необходимо, чтобы развивалась антикоррупционная инфраструктура, чтобы реформировались другие правоохранительные органы, сильное гражданское общество и необратимость наказания. Просто посадки ничего не дадут, это не показатель. Они ничего не решают. Решает создание определенных условий, которые минимизируют риски коррупции и делают наказание необратимым".

Оксана Нестеренко говорит о важности построения антикоррупционной инфраструктуры / Фото: Sasha Gulich

Метаморфозы продолжаются

Сам президент во время ежегодного обращения к Верховной Раде признал, что процесс усовершенствования системы судоустройства еще не завершился. Политолог Игорь Петренко говорит также о том, что нужно наладить систему между всеми антикоррупционными органами.

"Очевидно, что в делах НАБУ в основном мелкая рыба. В борьбе с коррупцией должен быть крупный улов. Ситуация с бывшим министром транспорта Омеляном. НАБУ возбудила дело — десятки миллионов убытков. ВАКС его оправдал. Будет важно, кто будет возглавлять САП и НАБУ. Антикоррупционная ветвь отделена. Дело Насирова, Онишенко где эти дела? Не двигаются топ-коррупция. Особого прогресса нет", — говорит политолог нашему журналисту.

Игорь Петренко о поимке "крупной рыби" антикоррупционными органами

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Стратегия по борьбе с коррупцией

Специалисты отмечают, что Украина провалила принятие Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 года. Поэтому этот пункт станет одним из главных задач на 2022-й. Директор общественной организации "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик также советует ликвидировать Окружной админсуд и провести конкурс ВККС и Высшего совета правосудия:

"Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС), Высший совет правосудия еще не очищены, и мы видим, что назначаются судьи, которые не подпадали под критерии добродетели. Это все говорит о том, что с действующей судебной системой будет очень сложно привлекать к ответственности и каких-либо эффективных результатов работы мы не видим".

Сергей Миткалик настаивает на очищении системы правосудия / Фото: ukrinform

Таблетка "от всего"

У Сергея Миткалика мы также спросили, может ли Владимир Зеленский, показывая победы в борьбе с коррупцией, воспользоваться уже привычными инструментом — Советом нацбезопасности и обороны.

"Не так давно СНБО приглашал к себе НАБУ для анализа и комментирования дела Роттердам+. Хотя если мы говорим о правовом государстве, есть Конституция, говорящая, что реформа судов должна осуществляться по определенной процедуре, работа правоохранительных органов должна содержать невмешательство в любые производства. Поэтому это опасно для страны и функционирования государства", — говорит Мыткалык.

Юридический советник Transparency International Ukraine Сергей Куринной для сайта "Сегодня" также прокомментировал этот вопрос. Говорит, что это может быть эффектно, но не эффективно:

"Борьбу с коррупцией у нас возглавляет отдельный перечень органов государственной власти, имеющий определенную специализацию, аппарат, подготовку работников. И каждая структура, каждый государственный институт должен выполнять именно те функции, для которых он создавался. СНБО не создавался для борьбы с коррупционерами. Это как гатить из пушки по воробьям", — заключил юрист.

Сергей Куринной о использовании СНБО для борьбы с коррупционерами / Фото: Facebook

Антикоррупционные репрессии

Политолог Руслан Бортник убежден, что в первую очередь нужно наказывать тех людей, которые есть во власти. Называет это "антикоррупционным репрессиями".

Чем дольше президент и его окружение затягивают эти процессы, тем дольше они пытаются сохранить токсичных членов команды, тем большим бременем это ложится на электоральные рейтинги, усложняя борьбу за второй срок. Я убежден, что у силовых структур президента есть папочки и материалы на каждого работника из своего окружения. Но я бы советовал обратить внимание на членов правительства, и на руководство офиса президента, на Совет национальной безопасности и обороны и руководство силовых структур, на руководство парламента – вот где ключевые риски большой политической коррупции сегодня", – ответил Бортник.

Руслан Бортник настаивает о "антикоррупционных репрессиях"

Политолог Вадим Карасев, опираясь на текущие дела топ-политиков, перспектив для громкого оглашения судебных приговоров для коррупционеров не видит:

"Вряд ли в следующем году произойдут крупные посадки. Против Медведчука завели дело, но за полгода процесс не сдвинулся с места. Что тогда говорить о менее токсичных для власти политических фигурах. Популистские обещания даются не для того, чтобы их выполнять, а для того, чтобы привлечь электорат".

Вадим Карасев не верит в крупные посадки в следующем году / Фото: nbnews.com.ua

Нужна политическая воля

Во всей этой структуре отлавливания нечестных на руку чиновников и должностных лиц важна главная деталь. Как шестеренка, без которой механизм не начнет работать. Это политическая воля власть имущих. Как утверждает Оксана Нестеренко, системных действий по борьбе с коррупцией в Офисе президента нет.