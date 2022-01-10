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Третья весна Зеленского: стоит ли еще надеяться на посадки топ-коррупционеров в 2022 году

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня Анна Ткаченко Анна Ткаченко Ведущий редактор Власть Сегодня
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10 января, 06:31
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Готовы ли антикоррупционные органы выполнить долгожданное обещание президента
Эксперты поделились мыслями о ходе борьбы с коррупцией в 2022-м году / Коллаж "Сегодня"
Эксперты поделились мыслями о ходе борьбы с коррупцией в 2022-м году / Коллаж "Сегодня"

"Весна придет — сажать будем". Таков был один из лозунгов избирательной кампании тогда еще кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Булаву власти глава государства держит в руках уже третий год, но тема борьбы с коррупцией до сих пор одна из самых неоднозначных. Успехи и перспективы наказаний взяточников высшего уровня сайт "Сегодня" обсудил с экспертами.

Система антикоррупционных органов

Задание бороться с любителями нагреть руки в Украине отведено специальным органам. К ним относятся:

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  • Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ)
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
  • Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)
  • Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)
  • Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Последний можно назвать завершающим штрихом в этой пирамиде, поскольку именно ВАКС рассматривает дела казнокрадов и оглашает о тех самых обещанных посадках. Все не так феерично, как рисовалось в предвыборных обещаниях, но стоит признать, что процесс запущен.

По информацииглавы ВАКС Елены Танасевич, с момента создания в сентябре 2019-го года и по декабрь 2021-го, ВАКС вынес 56 приговоров. По девяти делам из общего количества приговоры были оправдательные. По оставшемся 47 делам к реальной мере наказания в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет ВАКС приговорил 33 человека.

Но эффективности системы не следует мерять в сроках. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сказала руководитель Междисциплинарного научно-образовательного центра противодействия коррупции в Украине (ACREC) Оксана Нестеренко:

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"Чтобы были системные реформы, к которым мы и движемся, необходимо, чтобы развивалась антикоррупционная инфраструктура, чтобы реформировались другие правоохранительные органы, сильное гражданское общество и необратимость наказания. Просто посадки ничего не дадут, это не показатель. Они ничего не решают. Решает создание определенных условий, которые минимизируют риски коррупции и делают наказание необратимым".

Оксана Нестеренко говорит о важности построения антикоррупционной инфраструктуры / Фото: Sasha Gulich
Оксана Нестеренко говорит о важности построения антикоррупционной инфраструктуры / Фото: Sasha Gulich

Метаморфозы продолжаются

Сам президент во время ежегодного обращения к Верховной Раде признал, что процесс усовершенствования системы судоустройства еще не завершился. Политолог Игорь Петренко говорит также о том, что нужно наладить систему между всеми антикоррупционными органами.

"Очевидно, что в делах НАБУ в основном мелкая рыба. В борьбе с коррупцией должен быть крупный улов. Ситуация с бывшим министром транспорта Омеляном. НАБУ возбудила дело — десятки миллионов убытков. ВАКС его оправдал. Будет важно, кто будет возглавлять САП и НАБУ. Антикоррупционная ветвь отделена. Дело Насирова, Онишенко где эти дела? Не двигаются топ-коррупция. Особого прогресса нет", — говорит политолог нашему журналисту.

Игорь Петренко о поимке "крупной рыби" антикоррупционными органами
Игорь Петренко о поимке "крупной рыби" антикоррупционными органами

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Стратегия по борьбе с коррупцией

Специалисты отмечают, что Украина провалила принятие Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 года. Поэтому этот пункт станет одним из главных задач на 2022-й. Директор общественной организации "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик также советует ликвидировать Окружной админсуд и провести конкурс ВККС и Высшего совета правосудия:

"Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС), Высший совет правосудия еще не очищены, и мы видим, что назначаются судьи, которые не подпадали под критерии добродетели. Это все говорит о том, что с действующей судебной системой будет очень сложно привлекать к ответственности и каких-либо эффективных результатов работы мы не видим".

Сергей Миткалик настаивает на очищении системы правосудия / Фото: ukrinform
Сергей Миткалик настаивает на очищении системы правосудия / Фото: ukrinform

Таблетка "от всего"

У Сергея Миткалика мы также спросили, может ли Владимир Зеленский, показывая победы в борьбе с коррупцией, воспользоваться уже привычными инструментом — Советом нацбезопасности и обороны.

"Не так давно СНБО приглашал к себе НАБУ для анализа и комментирования дела Роттердам+. Хотя если мы говорим о правовом государстве, есть Конституция, говорящая, что реформа судов должна осуществляться по определенной процедуре, работа правоохранительных органов должна содержать невмешательство в любые производства. Поэтому это опасно для страны и функционирования государства", — говорит Мыткалык.

Юридический советник Transparency International Ukraine Сергей Куринной для сайта "Сегодня" также прокомментировал этот вопрос. Говорит, что это может быть эффектно, но не эффективно:

"Борьбу с коррупцией у нас возглавляет отдельный перечень органов государственной власти, имеющий определенную специализацию, аппарат, подготовку работников. И каждая структура, каждый государственный институт должен выполнять именно те функции, для которых он создавался. СНБО не создавался для борьбы с коррупционерами. Это как гатить из пушки по воробьям", — заключил юрист.

Сергей Куринной о использовании СНБО для борьбы с коррупционерами / Фото: Facebook
Сергей Куринной о использовании СНБО для борьбы с коррупционерами / Фото: Facebook

Антикоррупционные репрессии

Политолог Руслан Бортник убежден, что в первую очередь нужно наказывать тех людей, которые есть во власти. Называет это "антикоррупционным репрессиями".

Чем дольше президент и его окружение затягивают эти процессы, тем дольше они пытаются сохранить токсичных членов команды, тем большим бременем это ложится на электоральные рейтинги, усложняя борьбу за второй срок. Я убежден, что у силовых структур президента есть папочки и материалы на каждого работника из своего окружения. Но я бы советовал обратить внимание на членов правительства, и на руководство офиса президента, на Совет национальной безопасности и обороны и руководство силовых структур, на руководство парламента – вот где ключевые риски большой политической коррупции сегодня", – ответил Бортник.

Руслан Бортник настаивает о "антикоррупционных репрессиях"
Руслан Бортник настаивает о "антикоррупционных репрессиях"

Политолог Вадим Карасев, опираясь на текущие дела топ-политиков, перспектив для громкого оглашения судебных приговоров для коррупционеров не видит:

"Вряд ли в следующем году произойдут крупные посадки. Против Медведчука завели дело, но за полгода процесс не сдвинулся с места. Что тогда говорить о менее токсичных для власти политических фигурах. Популистские обещания даются не для того, чтобы их выполнять, а для того, чтобы привлечь электорат".

Вадим Карасев не верит в крупные посадки в следующем году / Фото: nbnews.com.ua
Вадим Карасев не верит в крупные посадки в следующем году / Фото: nbnews.com.ua

Нужна политическая воля

Во всей этой структуре отлавливания нечестных на руку чиновников и должностных лиц важна главная деталь. Как шестеренка, без которой механизм не начнет работать. Это политическая воля власть имущих. Как утверждает Оксана Нестеренко, системных действий по борьбе с коррупцией в Офисе президента нет.

"Мне кажется, что со стороны президента это какая-то многоходовочка и он действует по ситуации. То есть, если он видит сильных международных партнеров, например, Американское правительство, он начинает конкретные шаги делать. Перед этим, пока Байдена не избрали, через полгода на должности уволили Рабошапку, все эти конституционные реформы пытались заблокировать, сам президент играл в такую непонятную игру. Сейчас ситуация изменилась, президент снова начал поднимать эту тему я бы не сказала, что он действительно имеет четкую политическую адженду на системную борьбу с коррупцией. Он пытается балансировать между определенными группами с одной стороны, а с другой – нравиться обществу", – заключила эксперт ACREC.

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