Зеленский назвал виновных в санкционных ошибках СНБО

Президент также ответил, почему санкции накладываются не через суды

Зеленский рассказал, почему решения принимает не суд / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона рассказал, почему санкции на преступников накрадывает Совет национальной безопасности и обороны Украина, а не суды и кто должен отвечать за ошибки в санкционных списках.

Почему не суд

На вопрос о том, почему санкции накладывают не в судебном порядке Зеленский сначала ответил: "Что касается решений суда, это не ко мне – судебная ветвь власти она отдельно". А чуть позже добавил: "Тут известно, как они идут (судебные процессы – Ред.) и неизвестно чем закончатся – это факт. И поэтому мы работаем. Может быть, Европейский суд по правам человека потом даст другие выводы".

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Кто стрелочник в деле с ошибками

"Если действующие пограничники подают список контрабандистов, то это действующие пограничники. Там могут быть ошибки, нужно их исправлять и пускай несут ответственность те, кто сделал ошибки специально или случайно. Однако спорить с тем, что пограничники мне говорят: "Эти люди нарушили границу", я не могу. Это их ответственность, которой они наделены законодательством. Контрабандисты были, забрали "спящие" лицензии – было. Заблокировали. Заблокировали также Медведчука – все это было. А то, что раньше никто это не делал, ищите в этом свой ответ", – сказал Зеленский.

"Сбитые летчики"

Зеленский уверен, что при нем орган СНБО превратился из "кладбища сбитых летчиков" в мощный Совет. И заметил, что общество не имеет полного представления о том, что происходит за дверями СНБО.

"Есть две вещи. Есть закрытые решения. Их очень много принимается, вы даже про них не знаете, потому что они направлены на безопасность нашей страны. Эти важные документа, к сожалению, как мне кажется, не сможете увидеть. Или увидите после определенного времени, согласно действующего законодательства. Другие решения СНБО, которые не проходят в тайном формате, наше общество видит. Кстати, в отличие от того, как это происходило раньше. Мне кажется, раньше про решения СНБО никто и не знал, или никто не обращал внимание. Был такой пассивный орган, все называли это "кладбищем сбитых летчиков", а сегодня это мощный орган. Там принимают участие не "сбитые летчики", а именно те люди, которые сегодня у власти", – считает Зеленский.

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Скандалы с решениями СНБО