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С двух экс-депутатов хотят снять санкции СНБО – что решил Кабмин

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
24 ноября, 16:06
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Они находятся в санкционных списках Украины и западных стран с 2018 года
Потихоньку фигуранты санкционных списков возвращают себе урезанные права / Коллаж "Сегодня"
Потихоньку фигуранты санкционных списков возвращают себе урезанные права / Коллаж "Сегодня"

Кабинет министров Украины обратился к Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) с предложением рассмотреть вариант исключения из санкционных списков двух бывших народных депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым 6-го созыва. Это необходимо сделать в связи с наличием соответствующего решения суда.

Такое решение принял Кабмин без обсуждения на заседании правительства в среду, 24 ноября.

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Постановление

"В связи с вступлением в законную силу постановлений Шестого апелляционного административного суда от 08 июня 2021 года N640/7408/20 и от 29 июня 2021 года N640/7728/20 одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по внесению в приложение 1 к решению СНБО от 21 июня 2018 года "О применении внесения изменений в персональные специальные экономические другие ограничительные меры (санкции)",… следующих изменений: позицию 1590 исключить, позицию 1601 исключить", – говорится в принятом правительством документе.

После внесения изменений в санкционный список, сформированный из лиц, которые либо принимали участие в незаконном референдуме в марте 2014 года, либо в дальнейшем пошли на сотрудничество с оккупационным режимом, МИД должно будет проинформировать ЕС, США и другие государства, чтобы и они исключили из своих "черных списков" этих людей.

Кому повезло

  • Шестой апелляционный административный суд Киева постановил отменить персональные санкции в виде блокирования активов, предотвращения выведения капиталов за пределы Украины и других установленных законом ограничительных мер против бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым 6-го созыва Сергея Александровича Вергеля 1976 г. р. и Сергея Анатольевича Заяца 1973 г.р. Санкции были введены бессрочно.
  • Согласно отрытым данным, Сергей Вергель является руководителем Публичного Акционерного общества "Крымтеплоэлектроцентраль", зарегистрированного в Симферополе.
  • Напомним, 22 июля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". Там фигурировали и имена этих двоих крымских политиков, которые теперь через суд отыграли назад данное решение.

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