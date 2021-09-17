Гитлер тоже так делал – Данилов о выдаче российских паспортов в ОРДЛО

Секретарь СНБО заявил, что во времена Второй мировой Гитлер выдавал такие аусвайсы, чтобы человек выживал на тех территориях

Данилов сравнил паспортизацию Россией ОРДЛО и действиями Гитлера / Фото: Коллаж: Сегодня

Секретарь СНБО Алексей Данилов сравнил паспортизацию жителей оккупированных территорий Россией с временами Второй мировой войны. Он отметил, что Адольф Гитлер делал так же.

Об этом Данилов заявил во время брифинга.

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"Они получают все аусвайсы (удостоверение личности, – Ред.), как во времена Второй мировой войны. Гитлер, вы знаете, выдавал для того, чтобы человек выживал на тех территориях. Такие же аусвайсы выдают сегодня на территории Донецкой и Луганской области и уже в свое время такие выдали в Крыму", - сказал Данилов.

Также он подчеркнул, что украинские власти понимают, что без этих бумаг жители оккупированных территорий не смогут себя обеспечить. Например, без такого аусвайса люди не смогут работать учителем и обеспечивать семью.

"Дело в том, что человек не имеет возможности существования, если у него нет этой бумаги. И это очень чувствительная ситуация", – добавил секретарь СНБО.

Паспортизация Донбасса

В феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

В России по состоянию на середину лета-2021 заявляли, что жителям оккупированных территорий Донбасса раздали уже более 600 тысяч российских паспортов. Причем часто оккупанты навязывают принудительное получение документа.

Официальный Киев не раз заявлял, что эти выданные в "Л/ДНР" российские документы не будут признаны в Украине, а Москва это делает для возможности голосования украинцев на российских выборах.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский говорил, что паспортизацией на Донбассе Россия нарушает международное право. При этом он понимает, что у каждого человека может быть своя ситуация, которая не дает ему права выбора.

Тем временем в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий лишение украинского гражданства за получение российского паспорта.