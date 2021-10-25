Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові
СЬОГОДНІ Влада Події

Спроба військового перевороту в Судані: зв'язок і інтернет відключили, є затримані

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
25 жовтня, 08:51
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Офіційних повідомлень про арешти від військових або уряду країни не надходило
Прем'єр-міністр Судану опинився під домашнім арештом. Фото: колаж "Сьогодні"
Прем'єр-міністр Судану опинився під домашнім арештом. Фото: колаж "Сьогодні"

У Судані група військових заарештувала декілька чиновників в Кабінеті міністрів, включаючи прем'єр-міністра Судану Абдаллу Гамдока, багато хто назвав це спробою військового перевороту.

Як повідомляє Al Jazeera, в країні заарештували також радника прем'єр-міністра з питань ЗМІ, члена парламенту і декілька цивільних чиновників.

Реклама

"Ми точно знаємо, що міністр промисловості заарештований. Всього за кілька хвилин до арешту він розмістив в соціальних мережах повідомлення про те, що у його будинку є військові", – розповів репортер видання зі столиці Судану Хартума.

Він також додав, що доступ до телекомунікацій в країні обмежений, тому складно отримати інформацію про те, що відбувається. У той же час він назвав імена інших затриманих чиновників:

  • Міністр промисловості Ібрагім аль-Шейх
  • Міністр інформації Хамза Балулу
  • Член суверенної ради Мохаммед аль-Фіки Суліман
  • Радник прем'єра зі ЗМІ Фейсал Мохаммед Салех

На кадрах затримання прем'єр-міністра Хамдока. Фото: ЗМІ Судану
На кадрах затримання прем'єр-міністра Хамдока. Фото: ЗМІ Судану

Реклама

Жителі Хартума, столиці Судану, заявили, що армійські війська були розміщені по всьому місту, а кілька ключових мостів через Ніл – закриті для руху транспорту. Вони також повідомили про відключення інтернету і телефонного зв'язку. Тоді як в мечетях навколо столиці використовувалися гучномовці, щоб закликати людей виходити на вулиці в знак протесту проти перевороту.

Що відомо

Зазначається, що арешти в Судані відбуваються після декількох тижнів зростання напруженості між цивільним і військовим керівництвом. Невдала спроба державного перевороту у вересні розколола країну за старим принципом, зіштовхнувши більш консервативних ісламістів, які бажають створити військовий уряд, проти тих, хто скинув автократичного колишнього правителя Омара аль-Башира в ході масових протестів. В останні дні обидва табори вийшли на демонстрації.

Раніше ми повідомляли, що в Судані уклали мир після 17 років війни.

Реклама

Також нагадаємо, в ході акцій протестів в Судані в липні 2019 року були застрелені п'ятеро студентів, після чого в країні у всіх школах призупинили навчальний процес.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

25 жовтня 1991. Працівники соціально-культурних установ та закладів очікують підвищення зарплат

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3739

Євро (€)

30.58

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,85
18,57
32,99
32,68
31,59
18,79
33,79
31,72
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,34
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновірус за тиждень

139 345

захворіло за тиждень в Україні

+47%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти