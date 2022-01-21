Україна хоче вигнати росіян із ПАРЄ – нардеп озвучив план

Олексій Гончаренко порадив російській делегації в ПАРЄ готувати памперси

Делегація України у Парламентській асамблеї Ради Європи має намір оскаржити повноваження делегації Росії.

Про це повідомив у Twitter народний депутат від "Європейської солідарності", член української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко.

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"Делегація України в ПАРЄ разом з колегами з інших країн має намір оскаржити повноваження російської делегації! У понеділок ми почнемо процедуру і, найімовірніше, у середу чи четвер буде голосування. Петруша Толстой (глава делегації РФ – ред.), приготуйся там і памперси не забудь", – написав Гончаренко.

Також нардеп від "Європейської солідарності" розповів DW, що повноваження делегації Держдуми РФ будуть оскаржувати "на суттєвих підставах". Відповідно до процедури ПАРЄ, такими підставами вважається порушення статті 3 статуту Ради Європи. У ній йдеться, що кожна держава-член організації "обов'язково має визнавати принцип верховенства права" та гарантувати основні права людини всім особам, "які знаходяться під її юрисдикцією".

"Ми поки що працюємо над остаточним формулюванням", – уточнив Гончаренко.

Для оскарження повноважень "на істотних засадах" необхідно, щоб у залі під час голосування за ратифікацію повноважень цю ініціативу підтримали щонайменше 30 депутатів із п'яти національних делегацій.

"Я впевнений, що ми зберемо цю кількість і що оскаржити повноваження делегації РФ нам вдасться", – наголосив він.

Якщо це станеться, то питання буде направлено до відповідного комітету ПАРЄ, який підготує доповідь та резолюцію з рекомендаціями Асамблеї ратифікувати чи не ратифікувати повноваження делегації РФ. Цю доповідь винесуть на загальне голосування у сесійній залі.

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Делегація РФ у ПАРЄ. Фото: facebook.com/RusMissionCoE/?ref=page_internal

Росія підготувала список членів делегації у ПАРЄ

Як стало відомо DW зі своїх джерел у секретаріаті ПАРЄ, керівництво Держдуми РФ вже надіслало на ім'я президента Асамблеї офіційний лист зі списком членів нової делегації, яким надає офіційні повноваження представляти Росію. Тільки після підтвердження цих повноважень у ПАРЄ російська делегація матиме право на участь у роботі сесії. Очолює російську делегацію в ПАРЄ віцеспікер Держдуми РФ Петро Толстой, відомий своєю антиукраїнською позицією.

Серед питань, винесених на розгляд Асамблеї, резолюція "Отруєння Олексія Навального", "Боротьба зі зростанням ненависті до представників ЛГБТ-спільноти в Європі", "Прогрес моніторингової процедури асамблеї" та інші. У перший день сесії депутати можуть схвалити темою поточних дебатів дискусію "Нещодавні виклики безпеки в Європі: якою є роль Ради Європи?"

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Як Україна домагається санкцій проти Росії у ПАРЄ

У 2021 році на зимовій сесії повноваження делегації РФ вже були оскаржені, проте моніторинговий комітет ПАРЄ рекомендував підтвердити повноваження у повному обсязі, мотивуючи це необхідністю продовжувати діалог із Росією. Цю резолюцію під час голосування підтримала більшість депутатів Асамблеї.

Після подій 2014 року в Україні в ПАРЄ запровадили санкції проти Росії. Вони кілька разів продовжувалися через те, що Кремль не виконав жодної резолюції щодо Криму та Донбасу. На знак протесту російські депутати відмовилися брати участь у сесіях ПАРЄ. Щоб повернути Росію, влітку 2019 року Асамблея внесла зміни до своєї процедури, скасувавши можливість запровадження суворих санкцій проти національних делегацій

У ПАРЄ пояснили, чому потрібно було повернути Росію до Асамблеї: обмежувальні заходи щодо Москви були неефективними й потрібно розробити новий механізм, який би змінив ситуацію.