Сьогодні Зеленський збирає РНБО, можуть бути нові санкції

Майже кожне засідання закінчується санкціями – сьогодні теж можуть бути гучні рішення

Зеленський з чиновниками розгляне ряд важливих питань. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні в Офісі президента відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента Володимира Зеленського.

Як повідомили РБК-Україна в пресслужбі РНБО, всі учасники поінформовані про дату, час і місце проведення засідання. Воно заплановано на 17:00.

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Джерела видання повідомили, що РНБО розгляне якісь "програмні документи", а також нібито готуються нові санкції, хоча хто під них потрапить – поки не відомо.

Що можуть розглянути на РНБО

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов розповідав на форумі YES, що РНБО розбереться з "банкопадом" в Україні.

"Наступний кейс, який буде розглядатися в Раді національної безпеки і оборони за дорученням президента України, – як сталося так, що грошей немає, олігархи додаткові з'явилися після, скажімо так,"банкопаду" в нашій країні", – сказав він.

Крім того, Кабінет міністрів схвалив новий пакет санкцій, який був представлений Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій, проти 24 компаній і 6 фізичних осіб. Відповідні матеріали були передані РНБО.

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РНБО – зброя Зеленського

З лютого поточного року засідання РНБО стали надзвичайно цікавими з гучними результатами, чого раніше ще не було. Під удар вже потрапили кум Путіна Медведчук, бізнесмен Фірташ, сотні "злодіїв у законі" і кримінальних авторитетів.

30 липня вперше пройшло виїзне засідання, причому на Донбасі. Олексій Данілов обіцяє, що така практика продовжиться й надалі для того, щоб і місцеві органи влади могли брати участь у засіданнях.

Володимир Зеленський говорив, що РНБО – це один із видів його зброї. За його словами, він "втомився домовлятися" і вважає, що достатньо за необхідності "одного попередження", а потім будуть жорсткі заходи.

Нагадаємо, 21 серпня президент Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій проти Гужви, Шарія та їхніх соратників, а також афілійованих з ними інформресурсів.

Також на нещодавньому засіданні РНБО було прийнято рішення про введення санкцій проти десятків російських чиновників і суддів, а також посібників окупантів у Криму і на Донбасі. У відповідь Росія ввела санкції проти 922 українських чиновників, політиків та інших осіб.