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Росія ввела санкції проти Кулеби і Данилова

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Випусковий редактор Сьогодні
21 серпня, 08:40
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У новому списку більше 70 українських чиновників, а в загальному – вже майже тисяча
Дмитро Кулеба та Олексій Данилов. Фото УНІАН
Дмитро Кулеба та Олексій Данилов. Фото УНІАН

Російська Федерація поповнила список підсанкційних українських чиновників – до нового переліку увійшло більше 70 прізвищ.

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Про це йдеться на сайті "Парламентська газета".

Країна-агресор ввела санкції проти:

  • міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби;
  • секретаря РНБО Олексія Данилова;
  • уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової;
  • голови Рахункової палати Валерія Пацкана;
  • першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарової;
  • депутата Верховної Ради Олександра Дубінського;
  • радника міністра енергетики України Олени Зеркаль;
  • екс-депутата Ради Надії Савченко;
  • голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка та інших.

В цілому тепер в переліку російських санкцій 922 українських чиновника.

Російські санкції

22 жовтня 2018 року президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України стосовно громадян і юридичних осіб РФ". Кабміну було доручено визначити переліки українців, стосовно яких застосовуються спеціальні економічні заходи, в тому числі блокування рахунків, цінних паперів і майна на території Росії і заборона на перерахування коштів та виведення капіталу з РФ. В останній раз список розширювався в грудні 2020 року. Новий список затвердив прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

Українські санкції

Санкції Росії були введені як "дзеркальна відповідь" Україні. Ще влітку 2018 року Україна ввела обмежувальні заходи за окупацію Криму і Донбасу, кібератаки і військові дії. Цього року Рада національної безпеки і оборони продовжила санкції 2018 року стосовно російських компаній і громадян, причетних до російської агресії проти України.

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