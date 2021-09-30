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Міграційний терор Лукашенко. В ЄС пригрозили новими санкціями

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
30 вересня, 15:33
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Санкції не торкнуться простих громадян
Обмеження торкнеться членів білоруських офіційних делегацій. Фото: колаж "Сьогодні"
Обмеження торкнеться членів білоруських офіційних делегацій. Фото: колаж "Сьогодні"

Європейська комісія пропонує скасувати спрощений візовий режим для представників білоруського режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Отже, візи в країни ЄС для них обійдуться дорожче.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

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Повідомляється, що таке рішення було за спробами білоруського режиму дестабілізувати ЄС за допомогою потоку нелегалів, а також за рішенням Мінська тимчасово зупинити дію угоди про реадмісію.

Пропонується скасувати спрощений візовий режим для певних категорій осіб, пов'язаних з режимом. Рішення не стосується звичайних громадян Білорусі.

Зазначимо, на сьогодні шенгенська віза коштує для білорусів 35 євро. Для громадян країн, з якими у ЄС не діє спрощений режим, візи коштують 80 євро.

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Польща ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів

Влада Польщі ввели режим надзвичайного стану на кордоні Білорусі через потік нелегальних мігрантів. Відповідне рішення прийняв президент країни Анджей Дуда.

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Зазначається, що режим надзвичайного стану діятиме на території Підляського воєводства в північно-східній частині країни, що межує з Білоруссю і Литвою. Також надзвичайний стан буде введено в Люблінському воєводстві на сході Польщі.

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