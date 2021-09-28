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"Заїжджай і живи!" – Малюська пропонує купити в'язницю

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
28 вересня, 18:05
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На своїй сторінці в Фейсбук міністр юстиції розрекламував нові об'єкти приватизації
Денис Малюська пропонує купити в'язницю / Колаж "Сьогодні"
Денис Малюська пропонує купити в'язницю / Колаж "Сьогодні"

Міністр юстиції Денис Малюська запропонував всім охочим купити в'язницю, поки є пропозиції.

Свою рекламну пропозицію міністр розмістив на своїй сторінці в Фейсбук.

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ажуть, що ціни на класичне житло останнім часом невпинно зростають. Купувати активи на зростанні ціни – тактика така собі. Маєте гроші – купуйте краще в’язниці! Ми якраз ще три (!!) в’зниці передали ФДМУ для продажу на аукціоні. Нові аукціони очікуємо вже восени, тому варто передивитися об’єкти та відкласти гроші вже зараз", – написав Денис Малюська.

При цьому міністр оцінив товар, наскільки він придатний для житла.

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Що пропонують

На продаж виставлені:

  • Ковельська колонія (Ковель, вул.Шевченка, 20) – вартість 41,6 млн грн;
  • Івано-Франківська установа виконання покарань №12 (Долинський район, с.Тростянець) – стартова ціна 7,8 млн грн;
  • Миколаївська виправна колонія №50 (Львівська область, Миколаївський район, с.Держів) – стартова ціна 17,1 млн грн.

Малюська вважає, що в Ковельську колонію можна "заїжджати і жити", Івано-Франківську в'язницю можна зробити гольф-клубом, а Миколаївська колонія є "економ" варіантом для спартанців.

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Також міністр нагадав, що досі продаються Одеська і Коцюбинська колонії.

Історія реформи

Міністр Юстиції активно взявся за тюремну реформу.

У липні він оголосив рейтинг кращих в'язниць країни, де лідерство було віддано Качанівській виправній колонії №54 (Харківська область).

У вересні було оголошено, що в українських слідчих ізоляторах вже незабаром можуть з'явитися нові платні послуги – доступ до інтернету і дзвінків.

У 2020 році Мін'юст запустив експериментальний проєкт – за гроші почав надавати поліпшені умови проживання і харчування для ув'язнених. Перші платні камери з'явилися в Київському ізоляторі, потім їх відкрили на Львівщині та Чернігівщині.

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