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Потрібен новий механізм – Арсеній Яценюк про стягнення мільярдів доларів з Росії за війну в Україні

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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18 квітня, 09:35
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На заморожені російські гроші насамперед має претендувати Україна, заявив глава КБФ
Арсеній Яценюк заявив, що заарештовані російські гроші мають стати українськими
Арсеній Яценюк заявив, що заарештовані російські гроші мають стати українськими / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Арештовані російські гроші мають стати українськими, вважає прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк, адже Росія вже сьогодні винна Україні сотні мільярдів доларів збитків, які вона нанесла своєю війною. Для того, щоб заморожені російські гроші перейшли Україні, необхідна юридична процедура.

Про це експрем'єр та голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк заявив в ефірі каналу "Еспресо".

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Через російську військову агресію українська економіка пішла в стрімке падіння, зазначив він.

"Розмір втрат сьогодні важко порахувати, тому що все залежить від того, як довго і наскільки глибоко буде далі продовжуватися війна. Але факт залишається фактом, що навіть при сьогоднішніх умовах ми вже кажемо: половини українського ВВП не існує, а дефіцит державного бюджету до кінця року буде сягати близько 70 мільярдів доларів США", – наводить цифри Яценюк.

Водночас він нагадав, що наші західні партнери заарештували золотовалютні резерви центрального банку РФ, гроші низки російських олігархів – це сотні мільярдів доларів.

"У цій ситуації на ті гроші, які заарештовані, повинна претендувати Україна в першу чергу", – заявив Яценюк.

І зараз, вважає експрем'єр, разом із дискусією про накладення санкцій, щоб позбавити Росію майбутніх доходів, має бути рішення про те, як Україні сьогодні компенсувати вже нанесені збитки.

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На його переконання, потрібен абсолютно новий механізм, яким чином юридично стягнути з Росії сотні мільярдів доларів збитків, які вона вже зараз нанесла Україні, на користь України.

"Країну треба годувати, країну треба відновлювати. Армію треба годувати. Тобто ці кошти є, і зараз на порядку денному повинно бути ключове питання – як ці арештовані російські гроші стануть українськими", – зазначив Яценюк.

Арсеній Яценюк також підкреслив, що світовою спільнотою і Групою семи має бути створений спеціальний фонд підтримки і відбудови України.

"І це не просто програма МВФ. Тому що це взагалі нестандартна ситуація. Ми не можемо користуватися старими інструментами в сьогоднішній ситуації. Потрібні прямі вливання мільярдів доларів, це вже десятки мільярдів доларів,.. щоб Україна фінансувала свої поточні потреби", – наголосив Яценюк.

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Російські мільярди у банках України

В українських банках знайшли 200 млрд грн, які належать банкам Росії та Білорусі. Кошти не допустять для виплат на територію країн-терористів, якщо наші фінустанови дослухаються до Нацполіції та НБУ. Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін. Щодо 7 тис. компаній, які мають російську чи білоруську реєстрацію, запустили додатковий фінконтроль. За словами Єніна, Міністерство внутрішніх справ запровадило додаткові рекомендації спільно з НБУ з метою аналізу транзакцій та контрактів, які передбачають виведення валютних коштів на територію РФ.

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