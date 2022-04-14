Арсеній Яценюк: Європа пізно змінила думку щодо Путіна і за це сьогодні платять Україна і українці

Прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк вважає, що однією з причин воєнного нападу Росії на Україну є те, що Європа пізно змінила думку щодо політики Путіна. Яценюк також впевнений, що війні можна було б запобігти, якби Україна у 2008 році отримала План дій щодо членства в НАТО.
Про це експрем'єр заявив в екслюзивному інтерв’ю для італійського агентства Adnkronos.
"І це пізнє розуміння має велику ціну, яку сьогодні платять Україна і українці", – підкреслив Яценюк.
Він навів приклад колишнього прем’єра Італії Берлусконі. Яценюк нагадав, що Берлусконі був не тільки близьким другом Путіна, а й впроваджував державну політику зближення Італії з РФ. Так само діяли й інші країни Європейського Союзу, наприклад, Німеччина і Франція, додав він.
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Із 24 лютого європейські країни змінили свою політику, пояснює Яценюк, і "друг Путіна Берлусконі також засудив Путіна", і новий очільник італійського уряду Маріо Драгі "зараз робить правильні кроки, щоб звільнити Італію від залежності від російського газу".
"Але це пізнє розуміння має велику ціну, яку сьогодні платять Україна і українці. Якби Україна у 2008 році отримала План дій щодо членства в НАТО, то війни сьогодні не було б", – наполягає колишній глава уряду України.
Він нагадав, що у 2008 році саме Німеччина і Франція заблокували рішення щодо надання Україні ПДЧ.
"Їхнє пояснення було таким, що не потрібно дратувати Росію. Але Росія прочитала це зовсім по-іншому – що Захід слабкий, і Путін може робити все, що йому захочеться, тому що від Заходу реакції не буде. І тому він напав на Грузію і на Україну", – пояснює Яценюк.
За його словами, Захід тоді не усвідомив, що "Путін не грає за правилами, Путін грає із правилами". Але зараз ситуація змінилася.
"В НАТО сьогодні зрозуміли, що безпеки в країнах – членах Альянсу не буде, доки не буде безпеки в Україні", – наголосив він.
Арсеній Яценюк зазначив, що країна має відповідати критеріям, необхідним для вступу до Альянсу, та водночас наголосив, що за нинішніх обставин рішення має бути геополітичним та моральним.
"У нинішній ситуації рішення має бути не формально юридичним про відповідність до 100 чи 200 критеріям, а геополітичним і моральним. І одне, і інше говорить на користь необхідності прийняття України до НАТО і до ЄС", – зазначив він.