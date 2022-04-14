Арсеній Яценюк: Європа пізно змінила думку щодо Путіна і за це сьогодні платять Україна і українці

Експрем'єр України закликає Захід прийняти геополітичне і моральне рішення

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Прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк вважає, що однією з причин воєнного нападу Росії на Україну є те, що Європа пізно змінила думку щодо політики Путіна. Яценюк також впевнений, що війні можна було б запобігти, якби Україна у 2008 році отримала План дій щодо членства в НАТО.

Про це експрем'єр заявив в екслюзивному інтерв’ю для італійського агентства Adnkronos.

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"І це пізнє розуміння має велику ціну, яку сьогодні платять Україна і українці", – підкреслив Яценюк.

Він навів приклад колишнього прем’єра Італії Берлусконі. Яценюк нагадав, що Берлусконі був не тільки близьким другом Путіна, а й впроваджував державну політику зближення Італії з РФ. Так само діяли й інші країни Європейського Союзу, наприклад, Німеччина і Франція, додав він.

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Із 24 лютого європейські країни змінили свою політику, пояснює Яценюк, і "друг Путіна Берлусконі також засудив Путіна", і новий очільник італійського уряду Маріо Драгі "зараз робить правильні кроки, щоб звільнити Італію від залежності від російського газу".

"Але це пізнє розуміння має велику ціну, яку сьогодні платять Україна і українці. Якби Україна у 2008 році отримала План дій щодо членства в НАТО, то війни сьогодні не було б", – наполягає колишній глава уряду України.

Він нагадав, що у 2008 році саме Німеччина і Франція заблокували рішення щодо надання Україні ПДЧ.

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"Їхнє пояснення було таким, що не потрібно дратувати Росію. Але Росія прочитала це зовсім по-іншому – що Захід слабкий, і Путін може робити все, що йому захочеться, тому що від Заходу реакції не буде. І тому він напав на Грузію і на Україну", – пояснює Яценюк.

За його словами, Захід тоді не усвідомив, що "Путін не грає за правилами, Путін грає із правилами". Але зараз ситуація змінилася.

"В НАТО сьогодні зрозуміли, що безпеки в країнах – членах Альянсу не буде, доки не буде безпеки в Україні", – наголосив він.

Арсеній Яценюк зазначив, що країна має відповідати критеріям, необхідним для вступу до Альянсу, та водночас наголосив, що за нинішніх обставин рішення має бути геополітичним та моральним.