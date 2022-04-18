Нужен новый механизм – Арсений Яценюк о взыскании миллиардов долларов с России за войну в Украине

На замороженные российские деньги в первую очередь должна претендовать Украина, заявил глава КБФ

Арсений Яценюк заявил, что арестованные российские деньги должны стать украинскими / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Арестованные российские деньги должны стать украинскими, считает премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк, ведь Россия уже сегодня должна Украине сотни миллиардов долларов за ущерб, который она нанесла своей войной. Для того, чтобы замороженные российские деньги перешли Украине, необходима юридическая процедура.

Об этом экс-премьер и председатель Киевского форума безопасности Арсений Яценюк заявил в эфире канала "Эспрессо".

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Из-за российской военной агрессии украинская экономика ушла в стремительное падение, отметил он.

"Размер потерь сегодня тяжело сосчитать, потому что все зависит от того, как долго и насколько глубоко будет дальше продолжаться война. Но факт остается фактом, что даже при сегодняшних условиях мы уже говорим: половины украинского ВВП не существует, а дефицит государственного бюджета до конца года будет составлять около 70 миллиардов долларов США", – приводит цифры Яценюк.

В то же время он напомнил, что наши западные партнеры арестовали золотовалютные резервы центрального банка РФ, деньги ряда российских олигархов – это сотни миллиардов долларов.

"В этой ситуации на те арестованные деньги должна претендовать Украина в первую очередь", – заявил Яценюк.

И сейчас, считает экс-премьер, вместе с дискуссией о наложении санкций, чтобы лишить Россию будущих доходов, должно быть решение о том, как Украине сегодня компенсировать уже причиненный ущерб.

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По его убеждению, нужен совершенно новый механизм, каким образом юридически взыскать с России сотни миллиардов долларов ущерба, который она уже сейчас нанесла Украине.

"Страну нужно кормить, страну нужно восстанавливать. Армию нужно кормить. То есть эти средства есть, и сейчас на повестке дня должен быть ключевой вопрос – как эти арестованные российские деньги станут украинскими", – отметил Яценюк.

Арсений Яценюк также подчеркнул, что мировым сообществом и Группой семи должен быть создан специальный фонд поддержки и восстановления Украины.

"И это не просто программа МВФ. Потому что это вообще нестандартная ситуация. Мы не можем пользоваться старыми инструментами в сегодняшней ситуации. Нужны прямые вливания миллиардов долларов, это уже десятки миллиардов долларов, чтобы Украина финансировала свои текущие потребности", – подчеркнул Яценюк.

Российские миллиарды в банках Украины

В украинских банках нашли 200 млрд грн, принадлежащих банкам России и Беларуси. Средства не допустят для выплат на территорию стран-террористов, если наши финучреждения прислушаются к Нацполиции и НБУ, рассказал первый замминистра внутренних дел Евгений Енин. Относительно 7 тыс. компаний, имеющих российскую или белорусскую регистрацию, уже запустили дополнительный финконтроль. По словам Енина, Министерство внутренних дел ввело дополнительные рекомендации совместно с НБУ с целью анализа транзакций и контрактов, предусматривающих вывод валютных средств на территорию РФ.