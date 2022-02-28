Арсеній Яценюк: Україна існувала, існує і буде існувати

Україна вистоїть – заявив в інтерв’ю американському телеканалу CNN Арсеній Яценюк

Арсеній Яценюк / Фото: nfront.org.ua

"Переконаний, що переговори – не більш як димова завіса. Путін – брехун. Він – убивця. Не вірю, що Путін хоче переговорів. Він мав величезну можливість вирішення цієї кризи без розв’язання війни, дипломатичними методами. Але збрехав світові, брехав нам, брехав вам, бреше власному народу", – заявив в інтерв’ю американському телеканалу CNN прем’єр-міністр України 2014-2016 рр. Арсеній Яценюк.

Він зазначив, що поважає рішення президента Зеленського про участь у цих переговорах. Адже ми показуємо нашу добру волю.

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"Проте єдине, до чого готовий Путін, – завоювати Україну і змінити геополітичну структуру світу. Не маємо права цього допустити", – наголосив він.

Заяви Путіна про ядерну зброю, за його словами, ще раз показують, що він неадекватний.

"Він у дуже своєрідному психологічному стані. З одного боку, це може бути просто брязкання зброєю і підняття ставок. З іншого – Росія це абсолютно ворожа держава, а Путін – диктатор. Ми можемо очікувати будь-чого від цього воєнного злочинця", – сказав Арсеній Яценюк.

Він ще раз наголосив, що "Путін і його оточення – це воєнні злочинці. І вони мають бути притягнуті до відповідальності. І вони будуть посаджені за грати міжнародним кримінальним судом. Час настане".