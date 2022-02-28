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Арсений Яценюк: Украина существовала, существует и будет существовать

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28 февраля, 16:56
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Украина выстоит – заявил в интервью американскому телеканалу CNN Арсений Яценюк
Арсений Яценюк
Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua

"Убежден, что переговоры – не более чем дымовая занавеса. Путин – лжец. Он – убийца. Не верю, что Путин хочет переговоров. Он имел огромную возможность разрешения этого кризиса без развязывания войны, дипломатическими методами. Но солгал миру, лгал нам, лгал вам, лжет собственному народу", – заявил в интервью американскому телеканалу CNN премьер-министр Украины 2014-2016 гг. Арсений Яценюк.

Он отметил, что уважает решение президента Зеленского об участии в этих переговорах. Ведь мы показываем нашу добрую волю.

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"Однако единственное, к чему готов Путин, – завоевать Украину и изменить геополитическую структуру мира. Не имеем права это допустить", – подчеркнул он.

Заявления Путина о ядерном оружии, по его словам, еще раз показывают, что он неадекватный.

"Он в очень своеобразном психологическом состоянии. С одной стороны, это может быть просто бряцание оружием и поднятие ставок. С другой – Россия это абсолютно враждебное государство, а Путин – диктатор. Мы можем ожидать чего угодно от этого военного преступника", – сказал Арсений Яценюк.

Он еще раз подчеркнул, что "Путин и его окружение – это военные преступники. И они должны быть привлечены к ответственности. И они будут посажены за решетку международным уголовным судом. Время придет".

"Украина существовала, существует и будет существовать. И мы показали это всему миру. Ни Путин, ни даже некоторые страны в свободном мире не ожидали такого мощного сопротивления со стороны украинского народа. Украина выстоит", – заявил в эфире CNN Арсений Яценюк.

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