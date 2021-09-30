Грудень-січень: ЗМІ назвали можливий час зустрічі Зеленського і Путіна

Президенти України і Росії ніяк не можуть домовитися через Крим і Донбас, але розмова все одно назріває

Зеленський і Путін скоро можуть таки зустрітися. Колаж "Сьогодні"

Поки країни намагаються домовитися про переговори у "нормандському форматі", президент Володимир Зеленський і російський лідер Володимир Путін можуть провести особисту зустріч в грудні або січні.

Про це повідомило РБК-Україна джерело з оточення глави української держави.

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Незважаючи на головний камінь спотикання – в Кремлі не хочуть обговорювати Крим і Донбас, – на Банковій все одно вважають, що розмова можлива на всі теми, адже Кремль вже торгується за порядок денний.

"Ми хочемо вийти на прямі переговори з Путіним. Цілком можливо зустрітися наприкінці цього року або на початку наступного. Нам потрібно зрозуміти в принципі: ми можемо про щось домовитися чи ні", – пояснив виданню джерело в оточенні Зеленського.

Зеленський і Путін ніяк не можуть домовитися

Раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але той відмовився і запропонував президенту України приїхати до Москви. Ходили навіть чутки про можливе проведення зустрічі у Ватикані або Єрусалимі, але далі розмов справа не пішла.

А останнім часом головною проблемою стало те, що Київ обов'язково хоче включити питання Криму в переговори, але ось Кремль навідріз відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче зустрітися.

У Кремлі постійно заявляють, що нібито готові до переговорів президентів, але щоразу відзначають, що немає передумов і конкретно опрацьованих тем для такої зустрічі, або звинувачують Київ у невиконанні попередніх домовленостей.

Як ми вже писали, Зеленський озвучив очікування від зустрічі з Путіним. Також глава держави відповів на запитання, що прямо зараз думає про господаря Кремля.

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Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що в розмові тет-а-тет Зеленський створить проблеми Путіну.