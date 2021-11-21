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Журналіст розповів, що робили Зеленський та Єрмак у держдачі на Прикарпатті

Наталія Магдик
21 листопада, 11:33
Президент проігнорував звіт перед українцями

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Відтоді, як Володимир Зеленський став президентом України, минула рівно половина терміну, але глава держави вирішив не звітувати перед українцям про пройдений шлях, а поїхав на ювілей голови ОП. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.

"Рівно два роки і шість місяців тому, 20 травня 2019 року, Володимир Зеленський посів найвищу посаду в державі. Однак президент не записав відео про цю подію з якоюсь розповіддю про пройдений шлях, не виступив зі звітом. Верховний головнокомандувач не прокоментував виступу ексначальника ГУР Міноборони Василя Бурби", – написав він.

За словами Бутусова, свій "політичний екватор" Зеленський проводить, за даними наших джерел, у президентській резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області, де серед друзів скромно відзначає свій день народження голова офісу президента Андрій Єрмак.

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"День народження Єрмака – 21 листопада, Єрмаку виповниться 50 років, у нього теж екватор. Сподіваюся, вони вчасно вилетять до Києва, адже у неділю День Гідності та Свободи", – резюмував він.

Раніше голова фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомляв, що Зеленський у перший день зими звернеться до українців.

"Кажуть, що в перший день зими (1 грудня) всі народні депутати та глядачі трансляції Ради зможуть насолодитися щорічним зверненням Володимира Зеленського до співгромадян. Як там було у класика, "winter is coming?" – йдеться у повідомленні.

Що обіцяв Зеленський українцям

  • Узаконити народовладдя – щоб кожен українець міг брати участь у політичному житті країни, головним чином через референдум.
  • Узаконити імпічмент та зняти недоторканність із президента, нардепів, суддів, а також запровадити можливість відкликання парламентаріїв.
  • Завершити війну на Донбасі – ще один пункт обіцянок Зеленського, чия програма також декларувала повернення полонених українців та тимчасово окупованих територій.
  • Посадити корупціонерів, захищати українську мову, запровадити медичне страхування, дбати про зростання економіки та зробити "дзеркальні дороги".
  • Ще серед обіцянок нового гаранта – "працювати по совісті" та обіймати посаду президента не довше одного терміну.

Зеленський та Єрмак

Президента України Володимира Зеленського разом із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком помітили увечері 16 листопада в одному із київських пабів під час перегляду футбольного матчу відбору на чемпіонат світу 2022 року між збірними України та Боснії і Герцеговини.

Зеленський в ефірі телеканалу "1+1" розповів, що коли він залишить свою посаду, голова його Офісу Андрій Єрмак теж піде з політичної арени.