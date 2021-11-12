Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Влада Події

Жорсткий контроль: Верховна Рада закривається на карантин

Ірина Ковальчук
12 листопада, 19:51
Стефанчук підписав Розпорядження, яке обмежує доступ до парламенту

У парламент тепер або зі щепленням, або з негативним тестом на COVID-19 / Колаж "Сьогодні"

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав Розпорядження № 412 "Про деякі заходи щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби", яке зачиняє вільний вхід до парламенту для тих, хто не пройшов вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомляється на телеграм-каналі українського парламенту.

Реклама

Розпорядження №412

У документі сказано, що народні депутати, працівники Апарату Верховної Ради, помічники, представники ЗМІ та інші відвідувачі зможуть потрапити до будівлі лише за наявності одного з документів:

  • сертифіката про вакцинацію, який підтверджуватиме щеплення однією або двома дозами;
  • негативного ПЛР-тесту, що діє протягом 72 годин;
  • негативного тесту на антиген до коронавірусу, що діє протягом 48 годин;
  • довідки про одужання від коронавірусу.

Ситуація у країні

  • 9 листопада стало відомо, що у Київській міській державній адміністрації (КМДА) усунули від роботи 7 співробітників, які не вакцинувалися від коронавірусу. Троє з них – працівники апарату КМДА та ще четверо – працівники департаментів.
  • В Україні з 8 листопада почали усувати співробітників, які не вакцинувалися від коронавірусу. На сьогодні у містах на роботу не вийшли понад 1000 працівників.
  • За добу 10 листопада в Україні зафіксовано 24 058 нових підтверджених випадків COVID-19. Захворіло дітей – 1616, медпрацівників – 468.
  • У всіх районах Києва посилюють контроль за дотриманням протиепідемічних заходів в умовах "червоної зони". Про це повідомляє КМДА.