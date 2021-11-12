Жорсткий контроль: Верховна Рада закривається на карантин

У парламент тепер або зі щепленням, або з негативним тестом на COVID-19 / Колаж "Сьогодні"

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав Розпорядження № 412 "Про деякі заходи щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби", яке зачиняє вільний вхід до парламенту для тих, хто не пройшов вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомляється на телеграм-каналі українського парламенту.

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Розпорядження №412

У документі сказано, що народні депутати, працівники Апарату Верховної Ради, помічники, представники ЗМІ та інші відвідувачі зможуть потрапити до будівлі лише за наявності одного з документів:

сертифіката про вакцинацію, який підтверджуватиме щеплення однією або двома дозами;

негативного ПЛР-тесту, що діє протягом 72 годин;

негативного тесту на антиген до коронавірусу, що діє протягом 48 годин;

довідки про одужання від коронавірусу.

Ситуація у країні