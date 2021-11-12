Жесткий контроль: Верховная Рада закрывается на карантин

В парламент теперь либо с прививкой, либо с негативным тестом на COVID-19 / Коллаж "Сегодня"

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал Распоряжение № 412 "О некоторых мерах по предупреждению распространения острой респираторной болезни", которое закрывает свободный вход в парламент для тех, кто не прошел вакцинацию против коронавируса.

Об этом сообщается на телеграм-канале украинского парламента.

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Распоряжение № 412

В документе сказано, что народные депутаты, работники Аппарата Верховной Рады, помощники, представители СМИ и другие посетители смогут попасть в здание только при наличии одного из документов:

сертификата о вакцинации, который будет подтверждать привитие одной или двумя дозами;

отрицательного ПЦР-теста, который действует в течение 72 часов;

отрицательного теста на антиген до коронавируса, который действует в течение 48 часов;

справки о выздоровлении от коронавируса.

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