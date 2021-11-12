Жесткий контроль: Верховная Рада закрывается на карантин

В парламент теперь либо с прививкой, либо с негативным тестом на COVID-19 / Коллаж "Сегодня"
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал Распоряжение № 412 "О некоторых мерах по предупреждению распространения острой респираторной болезни", которое закрывает свободный вход в парламент для тех, кто не прошел вакцинацию против коронавируса.
Об этом сообщается на телеграм-канале украинского парламента.
Распоряжение № 412
В документе сказано, что народные депутаты, работники Аппарата Верховной Рады, помощники, представители СМИ и другие посетители смогут попасть в здание только при наличии одного из документов:
- сертификата о вакцинации, который будет подтверждать привитие одной или двумя дозами;
- отрицательного ПЦР-теста, который действует в течение 72 часов;
- отрицательного теста на антиген до коронавируса, который действует в течение 48 часов;
- справки о выздоровлении от коронавируса.
Ситуация в стране
- 9 ноября стало известно, что в Киевской городской государственной администрации (КГГА) отстранили от работы 7 сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса. Трое из них – работники аппарата КГГА и еще четверо – работники департаментов.
- В Украине с 8 ноября начали отстранять сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса. На сегодняшний день в городах на работу не вышли более 1000 работников.
- За сутки 10 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев COVID-19. Заболело детей – 1616, медработников – 468.
- Во всех районах Киева усиливают контроль над соблюдением противоэпидемических мер в условиях красной зоны. Об этом сообщает КГГА.