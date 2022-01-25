Зеленському сьогодні 44: в ОПУ озвучили одне побажання президента

Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський проведе свій день народження – 25 січня – на роботі. Ті, хто хоче привітати главу держави, можуть перерахувати кошти на благодійність.
Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров у Facebook.
"Шановні колеги, сьогодні команда Офісу президента і я особисто раді привітати Володимира Зеленського з днем народження. Пізніше при зустрічі побажаю йому міцного здоров'я та невичерпної енергії долати виклики, які постали перед Україною. А також твердої віри у власні переконання, бо бачу – вони щирі та правильні", – написав він.
Також Никифоров розповів, як можна привітати президента.
"Також, колеги, у відповідь на ваші звернення повідомляю, що Володимир Зеленський цього року день народження не святкуватиме і проведе його на роботі. Своїх друзів та колег він попросив не витрачати гроші на квіти та подарунки, а перевести їх на добрі справи. Якщо у когось є бажання долучитися до ініціативи, далі – інформація про дитячі будинки різного спрямування та географії. Підтримати їх – буде найкращим подарунком для президента України цього дня", – зазначив прессекретар глави держави.
Перелік дитячих будинків та реквізити можна подивитися у публікації Никифорова.
Як святкував Зеленський минулого року
- 2021 року глава держави також відмовився від подарунків на честь свого дня народження. Усіх бажаючих щось йому подарувати він попросив, щоб краще направили гроші лікарні у Кривому Розі – це був би для нього найкращий подарунок.
- А народні депутати із фракції "Слуга народу" презентували йому книгу "Україна – козацька держава".
Раніше ми повідомляли, що у Мережі висміяли борди з вітаннями Зеленського.
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