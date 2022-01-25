Зеленському сьогодні 44: в ОПУ озвучили одне побажання президента

Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський проведе свій день народження – 25 січня – на роботі. Ті, хто хоче привітати главу держави, можуть перерахувати кошти на благодійність.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров у Facebook.

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"Шановні колеги, сьогодні команда Офісу президента і я особисто раді привітати Володимира Зеленського з днем ​​народження. Пізніше при зустрічі побажаю йому міцного здоров'я та невичерпної енергії долати виклики, які постали перед Україною. А також твердої віри у власні переконання, бо бачу – вони щирі та правильні", – написав він.

Також Никифоров розповів, як можна привітати президента.

"Також, колеги, у відповідь на ваші звернення повідомляю, що Володимир Зеленський цього року день народження не святкуватиме і проведе його на роботі. Своїх друзів та колег він попросив не витрачати гроші на квіти та подарунки, а перевести їх на добрі справи. Якщо у когось є бажання долучитися до ініціативи, далі – інформація про дитячі будинки різного спрямування та географії. Підтримати їх – буде найкращим подарунком для президента України цього дня", – зазначив прессекретар глави держави.

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Перелік дитячих будинків та реквізити можна подивитися у публікації Никифорова.

Як святкував Зеленський минулого року

2021 року глава держави також відмовився від подарунків на честь свого дня народження. Усіх бажаючих щось йому подарувати він попросив, щоб краще направили гроші лікарні у Кривому Розі – це був би для нього найкращий подарунок.

А народні депутати із фракції "Слуга народу" презентували йому книгу "Україна – козацька держава".

Раніше ми повідомляли, що у Мережі висміяли борди з вітаннями Зеленського.

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