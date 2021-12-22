Зеленський заборонив коментувати зовнішню політику – новий указ

Лише президент, прем'єр та голова МЗС мають право виступати з офіційними заявами / Фото: Колаж: Сьогодні
Заяви з міжнародних питань тепер мають право робити виключно обмежене коло осіб. Президент України Володимир Зеленський підписав указ №671/2021 "Питання координації зовнішньополітичної діяльності держави", який оприлюднено на сайті глави держави.
Указ було прийнято з метою забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу держави, посилення координації діяльності державних органів у сфері зовнішніх зносин та належного виконання міжнародних договорів України.
Указом встановлюється
З офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики та ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем'єр-міністр України та міністр закордонних справ України.
Згідно з документом, МЗС буде
- надавати офіційні роз'яснення щодо зовнішньополітичного курсу України;
- забезпечувати координацію діяльності державних органів у сфері зовнішніх зносин;
- здійснювати загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України;
- надавати методичну, консультаційну, інформаційну допомогу державним органам з відповідних питань;
- вносити в установленому порядку на розгляд президента та Кабінету міністрів пропозиції щодо удосконалення діяльності державних органів у зазначеній сфері.
Водночас усі державні органи мають узгоджувати свої кроки з міністерством та інформувати президента про службові контакти щодо державної політики у сфері зовнішніх відносин.
Також указом затверджено обов'язкове включення до складу учасників міжнародних переговорів у разі проведення в Україні:
- прем'єр-міністра – першого заступника чи заступника міністра закордонних справ;
- першого віцепрем'єр-міністра, віцепрем'єр-міністра – керівника відповідного структурного підрозділу апарату МЗС;
- міністра, керівника іншого центрального органу виконавчої влади, державного органу – представника МЗС, який обіймає посаду дипломатичного радника у відповідному органі;
- посадових осіб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів із головами та співробітниками акредитованих в Україні іноземних дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій представника МЗС.
Що передувало
Заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін заявляв, що на Донбасі проти України воюють не лише місцеві бойовики, а й найманці з 30 країн світу. При цьому він відмовився чітко відповісти, чи воює Росія проти України, оскільки "жодного підтвердження, що там ведеться війна між Росією та Україною, я поки що не бачив".
Зазначимо, що Порошенко, якого 20 грудня в Україні звинуватили у державній зраді перебуває у Польщі, там у нього заплановано робочі візити.