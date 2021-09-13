Зеленський створив Раду з молодіжних питань: чим буде займатися

Зеленський взявся за допомогу молоді. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Ради з молодіжних питань, яка функціонуватиме як консультативно-дорадчий орган при главі держави. Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Він доручив голові Офісу президента Андрію Єрмаку в місячний термін подати пропозиції щодо персонального складу Ради, а також проєкт положень про неї.

Чим займатиметься молодіжна Рада

Рада створюється з метою сприяння розвитку потенціалу молоді, її самореалізації та активної участі в суспільному житті та прийнятті рішень з молодіжної політики.

Передбачається, що серед завдань Ради буде сприяння розвитку молодіжної інфраструктури.

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До складу цього органу заплановано залучити лідерів молодіжних рухів і організацій, спортсменів, засновників молодіжних соціальних ініціатив, діячів культури.

Які ще Ради раніше створив Зеленський

Координаційна рада з боротьби з коронавірусом, основним завданням якої є моніторинг ситуації і вироблення пропозицій щодо здійснення ефективних заходів з протидії поширенню COVID-19 в Україні.

Рада з питань свободи слова та захисту журналістів, яка аналізує законодавство в інформаційній сфері і розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, а також займається ще низкою інших питань.

Консультативна рада з питань забезпечення гарантій прав і основних свобод ветеранів війни на Донбасі, оскільки багато добровольців стали жертвами недосконалого українського законодавства – сотні захисників опинилися за ґратами і були засуджені за військові злочини за законами мирного часу.

Рада з розвитку вищої освіти, яка допомагатиме розвивати конкурентоспроможних фахівців відповідно до потреб української економіки. Потрібно розібратися, якими професіями ринок перенасичений, а які, навпаки, будуть гостро затребувані найближчими роками.

Як повідомляли "Сьогодні", напередодні Зеленський підписав указ про забезпечення соціальних гарантій ветеранів війни і сімей загиблих бійців, в тому числі мова йде про виплати компенсацій для придбання житла.

Також днями президент презентував у Києві сучасний урбан-парк, який також оглянув і президент Міжнародного олімпійського комітету.