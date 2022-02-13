Зеленський розпочав переговори з Байденом

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом проведе розмову з президентом США Джо Байденом. Про це повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.
Оновлено о 18:30. Президенти США та України розпочали переговори і на цей момент вже спілкуються близько 30 хвилин.
Сторони обговорюють ситуацію з безпекою та поточні дипломатичні зусилля задля деескалації.
Переговори щодо України
Раніше президент США Джо Байден вирішив терміново провести телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це розповів радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.
Також Байден поговорив телефоном зі світовими лідерами у п'ятницю, 11 лютого. У бесіді брали участь прем'єр Канади, лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Румунії, а також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Раніше Байден погрожував Росії швидкими та серйозними наслідками у разі її вторгнення в Україну.
"Якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, Сполучені Штати завдадуть швидких і серйозних наслідків Росії разом з нашими союзниками та партнерами", – йдеться у заяві Білого дому.
Також у США підготували список представників російської еліти, близьких до президента Росії Володимира Путіна, до них будуть застосовані економічні санкції
Загроза вторгнення РФ
- 2021 року РФ зосередила війська на кордонах України. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року.
- 3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".
- Американські ЗМІ описали найжахливіший варіант вторгнення Путіна. Зокрема, повномасштабне вторгнення може призвести до загибелі від 25 000 до 50 000 мирних жителів, від 5000 до 25 000 військовослужбовців України, а також від 3000 до 10 000 військовослужбовців Росії.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ймовірність нового вторгнення Росії в Україну зростає.