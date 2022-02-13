Зеленський розпочав переговори з Байденом

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом проведе розмову з президентом США Джо Байденом. Про це повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.

Оновлено о 18:30. Президенти США та України розпочали переговори і на цей момент вже спілкуються близько 30 хвилин.

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Сторони обговорюють ситуацію з безпекою та поточні дипломатичні зусилля задля деескалації.

Переговори щодо України

Раніше президент США Джо Байден вирішив терміново провести телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це розповів радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Також Байден поговорив телефоном зі світовими лідерами у п'ятницю, 11 лютого. У бесіді брали участь прем'єр Канади, лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Румунії, а також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Раніше Байден погрожував Росії швидкими та серйозними наслідками у разі її вторгнення в Україну.

"Якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, Сполучені Штати завдадуть швидких і серйозних наслідків Росії разом з нашими союзниками та партнерами", – йдеться у заяві Білого дому.

Також у США підготували список представників російської еліти, близьких до президента Росії Володимира Путіна, до них будуть застосовані економічні санкції

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Загроза вторгнення РФ