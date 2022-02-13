Зеленский сегодня переговорит с Байденом

Байден и Зеленский. Фото Reuters/сайт президента Украины. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Стороны обсудят ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации.

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Переговоры по Украине

Ранее президент США Джо Байден решил срочно провести телефонный звонок с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Также Байден провел телефонный разговор с европейскими лидерами в пятницу, 11 февраля. В беседе принимали участие премьер Канады, лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Польши, Румынии, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Байден грозил России быстрыми и серьезными последствиями в случае ее вторжения в Украину.

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"Если Россия продолжит вторжение в Украину, Соединенные Штаты нанесут быстрые и серьезные последствия России вместе с нашими союзниками и партнерами", – говорится в заявлении Белого дома.

Также в США подготовили список представителей российской элиты, близких к президенту России Владимиру Путину, к которым будут применены экономические санкции.

Угроза вторжения РФ