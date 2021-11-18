Зеленський з пивом пропав із Instagram – фото зникло

Тепер ці фото лише в архівах ЗМІ / Колаж "Сьогодні"
Автор неофіційних фотографій президента України Володимира Зеленського, зроблених 16 листопада в одному з київських пабів під час перегляду футбольного матчу відбору на чемпіонат світу 2022 року між збірними України та Боснії та Герцеговини, видалила знімки.
Було ось так:
А тепер замість життєрадісних фотографій такий напис :
Нагадаємо, 16 листопада дівчина Ліна Дешвар опублікувала в Instagram свої фото із президентом України та головою Офісу президента України. Оскільки їй ніхто не заборонив знімати, дівчина, звичайно, виклала знімки в соцмережах.
Єдине, що могло когось збентежити – президента України було знято дівчиною з келихом пива. Що, звісно ж, не порушує жодних законів.
Знімки із Зеленським
- Коли президент Зеленський відпочивав у січні у Буковелі, він охоче фотографувався з гостями зимового курорту.
- Неофіційні фото президента іноді викладає і батько Зеленського на своїх сторінках у соцмережах.
- Обліковий запис Олександра Зеленського, зважаючи на все, не фейковий, оскільки на нього підписаний навіть його син.